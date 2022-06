Hőség

BM: operatív törzs segíti a Pest megyei településeken a vízpótlást

Ötfős operatív törzset működtet a katasztrófavédelem szerdától az érintett Pest megyei településeken a lakossági vezetékes ivóvíz-szolgáltatás kimaradásának pótlása érdekében - közölte a Belügyminisztérium (BM) az MTI érdeklődésére csütörtökön.



Tájékoztatásuk szerint mindezt a katasztrófavédelem a hatályos szabályzókban rögzített kötelezettségeit meghaladóan teszi.



Azt írták: a katasztrófavédelem helyzetfelmérése szerint a településeken a hőség miatt megnövekedett ivóvízigény mellett jelentős mértékű túlfogyasztás tapasztalható. Ezt a többi között a kerti medencék feltöltése, az automata kerti locsolórendszerek használata okozza, a közszolgáltatónak pedig a kiesés pótlására tett intézkedései nem voltak elégségesek.



A Belügyminisztérium közlése szerint az operatív törzs egyeztetett az érintett települések polgármestereivel és felmérték a kialakult helyzetet. Áttekintették az ivóvízpótlásra rendelkezésre álló és a további bevonható eszközöket a víziközmű-szolgáltatók megkeresésével. Megkeresték a fővárosi közszolgáltatókat is megfelelő kapacitású vízszállító biztosítása érdekében.



Az ellátás folyamatosságát folyamatosan monitorozza a törzs, és ha a szolgáltatás kimarad vagy akadályozott, akkor intézkedést kezdeményeznek. Intézkedtek a közszolgáltatói ivóvízmedencék feltöltéséről is, továbbá szervezik és koordinálják az ivóvízpótlás biztosítását.



Emellett valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság számára felkészülési feladatokat határoznak meg arra az esetre, ha hasonló szolgáltatáskiesés történne az ország más részén.



A tárca beszámolt arról is, hogy Solymáron 11, Pilisborosjenőn 3, Szentendrén 2 járművet vettek igénybe a lakosság ivóvízellátására. A tartályok utántöltését folyamatosan végzik és intézkedtek a gépjárművezetők váltásáról is.



Pilisvörösvár, Pilisszántó, Csobánka, Budakalász, Pomáz, Üröm településeken a szolgáltatásban ingadozás tapasztalható, ezért megfelelő számú lajtos kocsit tartanak készenlétben, valamint további tartalék lajtos kocsikat biztosítanak a Pest megyei szolgáltatóknál - áll a közleményben.