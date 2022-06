Egészségügy

Semmelweis-nap - Zárva lesznek a szak- és háziorvosi rendelők, valamint a gyógyszertárak pénteken

Pénteken zárva lesz a gyógyszertárak többsége, a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a védőnői tanácsadók is az egészségügyben dolgozók munkaszüneti napján, Semmelweis-napon.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) csütörtöki tájékoztatása szerint a folyamatos egészségügyi ellátás érdekében az egészségügyi szolgáltatók a sürgős esetek ellátását az ügyeleti rend szerint biztosítják. Ez vonatkozik a háziorvosi és a kórházi ellátásra is.



A háziorvosi rendelők betegforgalmi bejáratánál, jól látható helyen fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát.



A gyógyszerellátás a legtöbb településen szintén ügyeleti rend szerint lesz biztosított. Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról (az adott településre, vagy megyénként akár kilistázva) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján lehet tájékozódni az ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso/ elérhetőségen.



Azt írták: a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvashatóan jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó, vagy készenlétet, ügyeletet adó közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, továbbá a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát.



Az év minden napján, a 24 órában működő Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat munkaszüneti napon is hívható, ha mérgezés gyanúja merül fel. A toxikológiai tájékoztató szolgálat a 06-80-20-11-99-es, ingyenes zöldszámon érhető el, ahol a várható tünetekről, elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást.



Szintén az év bármely napján 0-24 órában hívható az Egészségvonal, a contact center munkatársai a munkaszüneti napon is fogadják a 1812-es zöldszámra érkező hívásokat.



A Semmelweis-nap a magyar egészségügy napja, amelyet Semmelweis Ignác orvos, "az anyák megmentője" születésnapján, július 1-jén tartanak.