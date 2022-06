NATO-csúcs

Orbán: mi a béke pártján állunk - videó

Ha lesz béke, nem lesz háborús infláció; mi a béke pártján állunk - közölte Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a hivatalos közösségi oldalán közzétett videóban.



A kormányfő a kétnapos madridi NATO-csúcsról azt mondta: súlyos kérdések vannak napirenden, köztük az egyre romló ukrán háborús helyzet, az élelmiszerválság, a háborús infláció és a fenyegető gazdasági válság.



"A mi álláspontunk és a magyar érdekek világosak: ebből a háborúból nekünk ki kell maradni" - hangsúlyozta Orbán Viktor Facebook-videójában.



A NATO egy védelmi szervezet - rögzítette a miniszterelnök, aki ezért fontosnak nevezte, hogy a szövetség se sodródjon bele a háborúba.



Szavai szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a béke beköszöntsön.



A háborús inflációnak és a fenyegető háborús gazdasági válságnak csak a béke vethet véget - emelte ki. Ezért szorgalmazták, hogy minél hamarabb legyen tűzszünet és kezdődjenek meg a béketárgyalások.



Orbán Viktor jelezte: "azt javasoltuk, hogy a NATO erőfeszítéseinek középpontjába most már a béke megteremtését helyezzük". Ugyanakkor a békéhez erő is kell - jelentette ki.



Orbán Viktor közölte: ezért azt is bejelentették, hogy Magyarország a katonai célú kiadásokat a tervezett 2024-es évnél egy esztendővel hamarabb, 2023-ban felemeli a nemzeti össztermék két százalékának szintjére.



Ha lesz béke, akkor lesz újra gazdasági fellendülés, ha lesz béke nem lesz infláció és véget érnek azok a kockázatok, amelyek ma Magyarország biztonságát veszélyeztetik - zárta szavait a kormányfő.