Önkormányzat

Fővárosi közgyűlés: emelkedik a turisták által használt BKK-bérletek ára

Emelkedik a Budapestre látogató turisták által vásárolt időszakos utazási bérletek ára - döntött szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés.



Szeptember 1-jétől a 24 órás jegy 1650 forint helyett 2500 forintba kerül, a csoportos 24 órás jegy ára 3300-ról 5000 forintra nő, a 72 órás jegy 4150-ről 5500 forintra, a hetijegy ára pedig 4950-ről 6500 forintra emelkedik.



A napijegyek közül nem változik az iskolás csoportok által használható kedvezményes csoportos tanulójegy ára és az 5/30 BKK napijegy ára, továbbá a rendezvényhez kapcsolódó jegyek ára - tartalmazza a határozat.



A közgyűlés döntése szerint változnak a pótdíjak is. A helyszíni pótdíj 8 ezer forintos összege 12 ezerre nő, a nem a helyszínen fizetett pótdíj 16 ezer forintról 25 ezerre, a 30 napon túli befizetés esetén alkalmazandó 32 ezer forintos összeg pedig 50 ezerre emelkedik.



Ugyanakkor lehetővé válik, hogy ha valaki a pótdíjazás napjával kezdődő érvényességgel vásárol bérletet, a pótdíj 6 ezer forintra csökken.



Emellett emelkedik a kezelési díjak mértéke és megszűnnek, illetve összevonnak egyes, alig vagy egyáltalán nem használt jegy- és bérletfajták.



A közgyűlés rögzítette: szükségesnek tartja, hogy a kormányzat segítse a közösségi közlekedés használatát, ezért felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, kezdeményezze a kormányzatnál a közösségi közlekedési szolgáltatásnak átsorolását az általános forgalmi adó legkedvezményesebb kulcsába. Továbbá azt, hogy a bérleteket a munkáltatók adó- és járulékmentes juttatásként biztosíthassák a munkavállalók számára.



A főpolgármester azt is kezdeményezi a kormányzatnál, hogy a közösségi közlekedésben használt járművek is literenként 480 forintos áron vásárolhassanak üzemanyagot, valamint azt, hogy a közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtók részesüljenek az energiaárak változása miatt többlettámogatásban.



Az előterjesztést a Fidesz-KDNP képviselői nem támogatták.



Arról is döntöttek, hogy a főváros az idén is csatlakozik az európai mobilitás héthez. Az eseményt Európa-szerte minden évben szeptember 16-22. között rendezik meg.



A képviselők 57 előterjesztést tárgyaltak, a következő ülés augusztus végén, szeptember elején várható.