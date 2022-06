Munkavédelem

TIM: védőital és rendszeres pihenőidő hűsítheti a kánikulában dolgozókat

A munkaadók kötelesek gondoskodni különösen a szabadban fizikai munkát végzők egészségének megóvásáról a tartós nagy melegben. 2022.06.28 22:30 MTI

A hideg ivóvíz, árnyékot adó sátorlap, ponyva mellett rosszullét esetére mobiltelefonnak is kéznél kell lennie a munkaterületeken - hívja fel a figyelmet a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM). A tárca országos munkavédelmi célvizsgálatot rendelt el a rendkívüli hőség miatt szükséges intézkedések ellenőrzése, betartatása érdekében - jelentette be keddi közleményében a minisztérium.



A több napos kánikula és a fizikai munka együttese megnöveli a hőártalmak (pl. hőséggörcsök, hőkimerülés, hőguta) kialakulásának kockázatát. A hőstressz, kiszáradás szélsőséges esetben életveszélyes is lehet. A hőségnek betudható élettani változások - például figyelmetlenség, fáradékonyság, hosszabb reakcióidő, de akár az izzadságtól csúszós kéz is - munkahelyi balesethez vezethetnek. A munkaadóknak így elővigyázatossági intézkedésekkel kell segíteniük a hőhullámok és az erős UV-sugárzás egészségkárosító hatásainak mérséklését - hangsúlyozza a TIM.



A folyadékveszteség pótlására a munkavállalók igénye szerinti mennyiségben védőitalt, 14-16 Celsius fokos ivóvizet kell biztosítani a higiénés követelmények betartásával. Arra kell ösztönözni a dolgozókat, hogy negyedóránként, húszpercenként akkor is igyanak egy pohárral, ha éppen nem érzik szomjasnak magukat. A kávé, a magas koffein- és cukortartalmú italok fogyasztását azonban érdemes mellőzniük, mert ezek dehidratálhatják a szervezetet.



Megfelelő munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy a rendszeresen beiktatott pihenőidőt lehetőleg hűvösebb környezetben tölthessék el a dolgozók, olyan helyen, ahol kényelmesen le is tudnak ülni. Az intenzív hőség első napjaiban érdemes rövidebb munkaperiódusokkal és hosszabb munkaközi szünetekkel elősegíteni az alkalmazkodást kánikulához. Figyelni kell arra, hogy a munkavállalók csak keveset tartózkodjanak a tűző napon, a szabadban dolgozók egymást váltva ragadják meg a lapátnyelet. Még hasznosabb, ha megoldható, hogy a leginkább kritikus napszakban, 11 és 15 óra között kizárólag sátorlappal, ponyvával árnyékolt területen folyjon a munka.



A munkavédelmi oktatás során fel kell készíteni a dolgozókat arra is, hogy felismerjék és kezelni tudják a hőség okozta túlzott igénybevétel és a hőguta tüneteit. Fel kell hívni a munkavállalók figyelmét, hogy bármilyen panaszuk esetén, vagy ha kollégájukon tapasztalják a rosszullét jeleit, a munkát azonnal hagyják abba, és kérjenek munkahelyi elsősegélyt vagy orvosi ellátást. Javasolt kijelölni egy dolgozót a megelőző intézkedések betartásának felügyeletére. Mindig legyen mobiltelefon a munkaterületen, ha segítséget kell hívni - szorgalmazza a minisztérium.



Részletes útmutatásért érdemes fellapozni a mvff.munka.hu oldalon közzétett munkavédelmi tájékoztatást. A Technológiai és Ipari Minisztérium elrendelése alapján az ország összes kormányhivatala egységes szempontrendszer szerint folytat célvizsgálatot a hőség kedvezőtlen hatásainak megelőzése érdekében.