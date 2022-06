Energiabiztonság

Palkovics: legyen elérhető energia, és legyen megfizethető

Az Európai Unió energiahatékonyságról és a megújuló energiákról szóló jogszabálycsomagjainak célja, hogy legyen elérhető energia, az legyen megfizethető, és képes legyen biztosítani Európa energiafüggetlenségét - jelentette ki a technológiai és ipari miniszter Luxembourgban hétfőn.



Palkovics László a tagországi energiaügyekért felelős miniszterek tanácskozásának szünetében magyar újságíróknak nyilatkozva elmondta: a két uniós jogszabálycsomag megvalósítása az Oroszországtól való energiafüggetlenség mellett az energiaelérhetőség megteremtését is jelenti.



Egyik sem olcsó és nem valósítható meg rövid távon, azonban Európa energiaellátásának kérdése az orosz-ukrán háború óta más megvilágítást kapott - mondta. Palkovics László szerint a nagyratörő klímavédelmi csomagok céljainak megvalósítása mellett kérdéssé vált az is, hogy van-e olyan energia, amely elérhető Európában. Az energiaárak soha nem látott magasságban vannak, bármilyen jellegű probléma komoly kérdéséket vet fel az ellátásbiztonságot illetően - figyelmeztetett.



A miniszter kiemelte, hogy a leggyorsabban hatással bíró megoldások között az energiahatékonyság növelése szerepel. Magyarország azért fogadta el azt a célt, hogy az energiafogyasztás visszaszorítására vonatkozó korábbi célértékeket emelni fogja, mert "az el nem fogyasztott energia a legjobb energia" - mondta.



A megújuló energiaforrásokról szólva hangsúlyozta, hogy az ilyen energiák helyi felhasználása a környezet zöldítése és a megfizethetőség mellett hozzájárul az energiafüggetlenség megteremtéséhez is.



Palkovics László kitért arra is, hogy az energiahatékonyság nem csak keresletcsökkentést jelent. Magyarországon összekapcsolódik az energiahatékonyságra vonatkozó kötelezettségi rendszer célkitűzéseinek megvalósítása és a rezsicsökkentés fenntartása - szögezte le a miniszter.