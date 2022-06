Munkaerőpiac

Jobbik: ne hozzon be szervezetten külföldi munkaerőt a kormány, támogassa inkább a szülőföldön boldogulást!

Szervezetten hoz be munkaerőt a kormány olyan állásokra, amelyeket magyarokkal is betölthetnének - mondta hétfői online sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője, aki szerint ezt a folyamatot le kell állítani, a kényszerűségből külföldre költözött magyarokat haza kell csábítani, a dolgozni akaró, de állást nem találó magyarokat pedig ingyenes átképzésekkel szükséges támogatni.



Az ellenzéki politikus arról beszélt: kormányrendelet teszi lehetővé, hogy a Fülöp-szigetekről, Indonéziából vagy Vietnámból százezres nagyságrendben hozzanak be dolgozókat, mégpedig olyan "baráti munkaerő-kölcsönzőkön" keresztül, amelyek a multinacionális nagyvállalatok által közölt igényadatok alapján, egyszerűsített engedélyeztetési eljárásban tölthetnek fel velük egy-egy ágazatot.



Óriás a baj, ha Magyarország kormánya így képzeli el az ország jövőjét: az alacsony béreket helyben hagyja, a rugalmas munkaügyi feltételeket úgyszintén, ezenközben idehozza a magyar dolgozók nyakára a harmadik világ munkaerő-többletét, ahelyett, hogy végiggondolná, hogyan lehet saját erőforrásból boldogulni - fogalmazott Z. Kárpát Dániel.