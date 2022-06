Közvélemény

MCC: a nyugatinál jóval nyitottabb nemzet a magyar

Míg a magyarok 75 százaléka beszélget más politikai meggyőződésűekkel, addig a többi ország átlaga ebben a kérdésben csak 71 százalék. 2022.06.27 13:00 MTI

A nyugatinál jóval nyitottabb nemzet a magyar - olvasható a Mathias Corvinus Collegium (MCC) sajtóközleményében, amelyben egy általa végzett nemzetközi közvélemény-kutatás eredményeiről számolt be.



Az MCC hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, ha Magyarország a nemzeti érdeket más országok érdekei elé helyezi, és ezért konfrontációt is felvállal, gyakran éri az a vád, hogy különutas politikát folytat, képtelen az együttműködésre.



A külföldi sajtó sok esetben festi le a magyarokat úgy, mintha a nyugati társadalmakhoz képest elzárkózóbbak, mások nézőpontjának elfogadására kevésbé fogékonyak lennénk - tették hozzá.



Az MCC szociológia műhelyének és ifjúságkutató intézetének nemzetközi kutatása szerint ennek éppen az ellenkezője igaz a magyarokra.



"A felmérésben Magyarország mellett másik négy vezető európai állam, Olaszország, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság állampolgárainak együttműködési készségét és másokra való nyitottságát tesztelték" - írták. Országonként ezer embertől kérdezték meg, vannak-e olyan eltérő anyagi helyzetű, vallású, politikai beállítottságú és nemzetiségű emberek a környezetükben, akikkel beszélgetni szoktak - közölték.



A közvélemény-kutatás eredménye alapján a magyarok jóval nyitottabbnak bizonyultak, mint a németek, az olaszok, az angolok vagy a franciák. Míg a magyarok 75 százaléka beszélget más politikai meggyőződésűekkel, addig a többi ország átlaga ebben a kérdésben csak 71 százalék.



A magyarokra sokkal jellemzőbb (69 százalék), hogy más vallásúakkal folytatnak eszmecserét, mint átlagosan a többi nemzetre (56 százalék).



Az érezhetően szegényebbekkel (74 százalék) és a láthatóan gazdagabbakkal (75 százalék) is többet diskurálnak a magyarok, mint ahogy azt a többi ország lakói átlagosan teszi (56 százalék és 67 százalék).



A közlemény szerint egy olyan kérdés volt, amelynél a magyarok nem haladták meg a többi ország átlagát: a megkérdezettek 54 százaléka nyilatkozott úgy, hogy vannak olyan más nemzetiségű emberek a közvetlen környezetükben, akikkel beszélgetni szoktak. Az ugyanezt válaszolók aránya ezzel szemben Franciaországban (59 százalék) és Németországban (67 százalék) magasabb volt, mint nálunk, ami nem meglepő, hiszen a magyar társadalom nemzetiségi szempontból sokkal homogénebb, mint a nyugat-európai társadalmak - tették hozzá.



"A kutatás rávilágít arra, hogy az elzárkózó, befelé forduló Magyarországról mutatott külföldi kép nem felel meg a valóságnak. Valójában a magyarok az európai nagy nemzetekhez képest sokkal nyitottabbak" - emelték ki a kutatásban.