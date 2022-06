Oktatás

Pályázatot hirdettek OkosÓvoda honlapokra, bölcsődéknek is

A Digitális Jólét Program (DJP) a magyarországi óvodák és bölcsődék számára hétfőtől pályázati lehetőséget kínál ingyenesen igénybe vehető honlapszolgáltatásra.



A DJP azt közölte az MTI-vel, hogy az OkosÓvoda Programban 100 intézmény pályázhat a saját arculati elemeket is tartalmazó honlap kialakítására.



Az intézmények számára készült honlapok támogatják a szülők és az intézmények közötti hatékonyabb kommunikációt, a mindennapi, óvodai élettel kapcsolatos információk megosztását, továbbá az óvoda- bölcsődeválasztás előtt állók könnyebb tájékozódását az intézményekkel és a beiratkozással kapcsolatban - írták.



Közölték azt is, hogy a nyertes pályázók idén is csatlakozhatnak a "DigiMini" kutatáshoz, amelynek célja, hogy feltárja a digitalizáció pozitív és negatív hatásait.



Az OkosÓvoda honlapokon Magyarország digitális gyermekvédelmi stratégiájának a digitális gyerekneveléshez, a biztonságos online környezet megteremtéséhez kapcsolódó szakmai anyagai is megtalálhatók - áll a közleményben.