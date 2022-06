Gazdaság-energia

TIM: év végéig kedvezőbb árat fizethetnek a rezsicsökkentésre már nem jogosult mikrovállalkozások

A háborús helyzet és az elhibázott szankciós politika tovább mélyítette a nemzetközi energiaválságot. A kormány álláspontja azonban az, hogy a háború árát ne a magyar emberek fizessék meg, ezért a rezsicsökkentés fenntartásával és az árstopokkal mérsékli a magyar családok terheit és továbbra is támogatja közel 100 ezer mikrovállalkozás rezsiköltségeit, hogy megőrizhessék működőképességüket - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM).



A közleményben kiemelték: annak érdekében, hogy a folyamatos ellátás az új versenypiaci szerződések megkötéséig a lehető legkedvezőbb feltételekkel biztosított legyen, augusztustól mérsékelt energiaárak vonatkoznak azokra a mikrovállalatokra, amelyek nem jogosultak a hatósági áras szolgáltatások igénybevételére, vagy átlépik a kedvezményre jogosító fogyasztási határt.



A kormány döntése értelmében 2022. augusztus elsejétől továbbra is rezsicsökkentett áron juthat áramhoz és gázhoz mintegy 100 ezer mikrovállalkozás, amelyek az energiát már jelenleg is az egyetemes szolgáltatás keretében egyetemes szolgáltatási áron vételezik. Emellett kedvezményes lakossági áron kaphatják a földgázt és az áramot az önkormányzati bérlakás esetében az önkormányzatok, valamint az állami bérlakás, szállóférőhely üzemeltetői is az ingatlanokban élők felhasználásának erejéig.



A mikrovállalkozások átlagos fogyasztását figyelembe véve a rezsicsökkentett árakon beszerezhető mennyiségek felső korlátja felhasználási helyenként a villamos energia esetén évi 4606 kilowattóra (kWh), míg a földgáznál évi 1489 köbméter. A kedvezményes tarifák ilyen mértékű felhasználásig vehetők igénybe, e plafonok fölött a mikrovállalkozásokra is az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által hirdetményi úton közzétett árak érvényesek - részletezték.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. pénteken megjelent hirdetménye értelmében a jelzett éves energiamennyiségek feletti fogyasztás esetén a mikrovállalkozások az év végéig kedvezményes áron tudnak energiát vásárolni. 2022. augusztus 1-je után az alkalmazott hirdetményi ár - az árszabástól függően - 87,33-118,53 forint/kWh villamos energia és 13,17 forint/megajoule (MJ) földgáz esetén. Ezek az árak a jelenlegi világpiaci áraknál lényegesen kedvezőbbek, ugyanis az aktuális tőzsdei árak alapján 119,34-163,12 forint/kWh áram és 17,79 Ft/MJ földgáz ár érhető el a piacon - ismertetik a közleményben.



Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ezeknek megfelelő árakat fog alkalmazni azokra a fogyasztókra is, akik már nem jogosultak az egyetemes szolgáltatásban vételezésre és a leadott nyilatkozatuk alapján bekerülnek az úgynevezett végső menedékes ellátásba. Ezeknek a vállalkozásoknak (és önkormányzatoknak) a 2022. augusztus 1. és 2022. december 31. közötti időszakban lehetőségük lesz kiválasztani a számukra ideális piaci szolgáltatót, amellyel az azt követő időszakra szerződést kívánnak kötni - tájékoztatott a TIM.



A kormány a biztonságos energiaellátást megfizethető áron garantálja a hazai fogyasztók számára, így a magyar családok a rezsicsökkentésnek köszönhetően a legolcsóbban kapják a földgázt, és a második legalacsonyabb árat fizetik az áramért Európában. A magyar emberek az intézkedés bevezetése óta összesen több mint 2600 milliárd forintot spóroltak meg a közüzemi díjakból - olvasható a szaktárca közleményében.