Kormány-országimázs

Szentkirályi Alexandra: a nemzeti érdek az országimázs kialakításában is az első helyen áll

Arról beszélt, hogy politikai szempontból a migrációs válság, illetve annak kezelése volt az első olyan esemény, amely külföldi reflektorfényt irányított az országra. 2022.06.25 23:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány az országról szóló imázs kialakításában első helyre helyezi a nemzeti érdeket - jelentette ki a kormányszóvivő, a hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztos a Rákóczi Szabadegyetemen tartott konferencián szombaton Sátoraljaújhelyen.



Szentkirályi Alexandra a Van mire büszkének lennünk! című pódiumbeszélgetésen elmondta, a magyarokról vagy Magyarországról az eddig kialakult, sokszor közhelyes képet váltja fel az a mentalitáspolitika, amelyet a kabinet az elmúlt tíz évben képvisel.



Egyfajta brandépítő elemmé vált annak bemutatása, hogyan élik az életüket a magyarok, és a kormány hogyan vezeti az országot - fogalmazott a kormányszóvivő, megjegyezve, ebben a modellben a politikai, a gazdasági vagy a kulturális döntésekben is következetesen képviselt magyar nemzeti érdek a legfontosabb összetevő.



Arról beszélt, hogy politikai szempontból a migrációs válság, illetve annak kezelése volt az első olyan esemény, amely külföldi reflektorfényt irányított az országra. Olyan térbe léptünk be, ahol nemcsak hazai relációban volt jelentősége a magyarok tetteinek, hanem egy egész Európát érintő helyzetre érkezett "egy nagyon újszerű és tulajdonképpen nagyon bátor" magyar válasz - vélekedett Szentkirályi Alexandra.



Meglátása szerint ettől az eseménytől kezdve a külföld különös figyelemmel fordult Magyarország felé. Ez az újfajta viselkedés sok helyről elismerést, más helyekről dorgálást hozott magával, de ekkor már kommunikációs szempontból sem ült Magyarország a "hátsó padokban", mint tette azt korábban - fejtette ki a kormányszóvivő.



A nagy nemzetközi sportesemények hazai rendezéseivel kapcsolatban a kormánypárti politikus azt hangoztatta, ez a kormány számára stratégiává vált; tart a budapesti vizes világbajnokság, jövőre pedig az atlétikai világbajnokságnak ad otthont az ország.



Ezek az események jók az országnak, természetesen a sport mellett hasznosak a hazai turizmusnak, a gazdaságnak, jót tesznek a társadalomnak, a magyar nemzeti érzésnek, ez pedig nagyon fontos szempont - hangoztatta.



Fontosnak tartotta ugyanakkor, hogy a Magyarországgal foglalkozó hazai és külföldi médiában egy adott üggyel kapcsolatban megjelenjen a magyar kormány álláspontja, megjeleníteni egy "másik olvasatot", amely elmagyarázza, hogy magyar szempontból ugyanaz a történet hogyan néz ki.



Az a nagy kérdés, hogy az ország eddig elért eredményeit, a saját "történetünket" a magunk és a világ számára hogyan fogalmazzuk meg, valamint kifelé, a külföldnek milyen módon meséljük el - fogalmazott a kormányszóvivő. Hangsúlyozta, erre a feladatra lesz figyelem a kabinet részéről, ebben a feladatban például a hagyományos médiakampányokon túl a szerte a világban működő, a magyar kultúrát közvetítő kulturális intézetek és szervezetek is szerepet kaphatnak.