Nagyobb biztonságban költhet Vasegerszeg térségében egy rétihéjapár

Ezentúl biztonságosabb körülmények között költhet Vasegerszeg közelében egy hamvasrétihéja-pár: a település térségében négy oszlopon összesen 18 szigetelőre helyeztek el burkolatot.



Az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága és az E.ON Hungária Csoport hálózatos szakemberei összefogásával rekordidőn belül madárvédelmi burkolat került a villanyoszlopokra - közölte a vállalatcsoport csütörtökön az MTI-vel.



Vasegerszeg térségében négy oszlopon összesen 18 szigetelőre helyeztek el burkolatot, hogy a közelben fészkelő két hamvas rétihéja biztonságosabban költhessen.



A hamvas rétihéja hazánkban fokozottan védett faj, költőállománya mindössze 45-60 pár.



A hamvasrétihéja-pár a Vasegerszeg közelében található gabonaföldön épített fészket. A földön fészkelő madárpár közül csak a tojó kotlik a tojásokon, közben a hím hordja neki a táplálékot, és két etetés között őrzi a területet. A hímek ilyenkor általában egy-egy karón vagy ágon ülnek, de az is előfordulhat, hogy a villanyoszlopokon őrködnek vagy pihennek.



Széles szárnyfesztávolságuk miatt a villanyoszlopok veszélyesek lehetnek számukra. Ezt észlelték az Őrségi Nemzeti Park szakemberei is Vasegerszegen egy mezőgazdasági területen, ahol a hím rétihéja előszeretettel használta pihenőként a villanyoszlopok szigetelőit. Mivel az oszlopokon nem volt madárvédelmi burkolat, a nemzeti park igazgatósága az E.ON szakembereihez fordult segítségért.



Az energiaszolgáltató pár napon belül megszervezte és beütemezte a munkálatokat, és hétfőn madárbarát burkolattal látták el a villanyoszlopokat. A szigetelőkre helyezett burkolat megvédi az oszlopra repülő madarakat az áramütéstől, így ezentúl biztonságosabb környezetben élhetnek és költhetnek.



A madarak védelme áramhálózati szempontból összetett feladat. Az E.ON Hungária Csoport a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) mellett a nemzeti parkok igazgatóságaival és a kormányhivatalokkal is együttműködik, hogy hálózata minél inkább madárbarát legyen.



A vállalat sok száz madárvédelmi beavatkozást végez évente működési területén, az újonnan létesített villamoshálózatai madárbarát módon épülnek, és a már meglévők veszélytelenné alakításán is folyamatosan dolgoznak.



Idén a védett és fokozottan védett madarak megóvásáért a Mosonmagyaróvár-Mosonszolnok-Újrónafő vonalon hét kilométeren bontják el a középfeszültségű szabadvezetéket, és föld alatti kábellel oldják meg a környék áramellátását. A beruházás tervezett összköltsége 280 millió forint - áll a közleményben.