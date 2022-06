Illegális bevándorlás

Bakondi: több mint a duplájára nőtt az illegális bevándorlók száma a déli határon

Több mint a duplájára nőtt az illegális bevándorlók száma a déli határon, ahol az idén eddig százezernél is több migránst fogtak el a magyar határőrizeti szervek - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György azt mondta: sokan menekülnek Afganisztánból, újabban Indiából, Pakisztánból és Afrikából is. Az érkezők zöme továbbra is fiatal férfi, akik nagy csoportokban próbálnak átjutni a magyar határon.



A belbiztonsági főtanácsadó összesítése szerint eddig 230 alkalommal támadtak rá migránsok a magyar rendőrökre és katonákra, gyakran megrongálják a határkerítést és annak műszaki berendezéseit, továbbá volt, akinél lőfegyvert is láttak.



Kitért arra is, hogy a magyar migrációs politika 2015 óta nem változott. Idén eddig meghaladta a 101 ezret a déli határnál feltartóztatott migránsok száma, ez több mint kétszerese a tavalyinak - ismertette. Közölte azt is, hogy a magyar kormány figyelemmel kíséri az észak-afrikai térségnek az ukrajnai háború miatt akadozó ellátását, amely komoly éhínséghez és újabb migrációs hullámhoz vezethet.



Bakondi György egyúttal jelezte: Magyarország felajánlotta segítségét Ukrajnának abban, hogy az Észak-Afrikába irányuló búzaszállítmányokat magyar területen keresztül juttassák célba.