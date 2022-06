Ukrajnai háború

Gál Kinga: támogatjuk Ukrajna, Moldova és Georgia tagjelölti státuszát

Magyarország támogatja Ukrajna, Moldova és Georgia tagjelölti státuszát, de a nyugat-balkáni országok európai integrációját is fel kell gyorsítani - jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz uniós parlamenti képviselője az MTI-nek adott szerdai brüsszeli nyilatkozatában.



A képviselő elmondta: a Fidesz EP-képviselőinek az az álláspontja, hogy a bővítéspolitikának új lendületet kell vennie, az európai egység geopolitikai, biztonsági és gazdasági érdekei is ezt kívánják. Hozzátette: az országok tagjelöltségét azonos értékek és feltételek mellett kell mérlegelni, ezért Ukrajna és Moldova tagjelöltségének támogatása mellett Georgiának és Bosznia-Hercegovinának is biztosítani kell a tagjelöltséget egy ütemben, mivel az EU csak így tudja hitelességét megőrizni.



Mint mondta, a nyugat-balkáni bővítési folyamat előmozdítása és felgyorsítása nem várhat tovább, az egész uniónak és a magyaroknak is az az érdeke, hogy a régió biztonsága és stabilitása megmaradjon. Gál Kinga hozzátette: Magyarország azt szorgalmazza, hogy Szerbiával és Montenegróval is új csatlakozási fejezetek nyíljanak meg, Észak-Macedóniával és Albániával csatlakozási tárgyalások induljanak el, Koszóvó pedig kapjon vízummentességet.



"Természetesen minden ország eleget kell, hogy tegyen a csatlakozási feltételeknek, beleértve a hagyományos nemzeti kisebbségek védelmét biztosító koppenhágai kritériumokat" - hívta fel a figyelmet az uniós parlamenti képviselő.