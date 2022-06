Belpolitika

Fidesz: frakcióvezető-helyettes lett Halász János és Zsigó Róbert

A továbbiakban Halász János és Zsigó Róbert is a Fidesz frakcióvezető-helyetteseként folytatja a parlamenti munkát, miután a hétfői frakcióülésen egyhangú támogatást kaptak a tisztségre - közölte a nagyobbik kormánypárt az MTI-vel.



A két kormánypárti politikus Vitályos Esztert és Ovádi Pétert váltja, akik kormányzati megbízatásuk miatt nem töltenek be posztot a képviselőcsoportban - írták a közleményben.



A Fidesz parlamenti frakciója ezután is azért fog dolgozni, hogy megvédje az elhúzódó háború hatásaitól a magyar családokat, a nyugdíjasokat, a rezsicsökkentést és a teljes foglalkoztatottságot - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.