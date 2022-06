Háború

Szijjártó: globális élelmiszer-ellátási válságot okozhat a háború generálta ördögi kör

Ördögi körbe lépett a világ, az Ukrajnában zajló háború globális élelmiszer-ellátási válságot okozhat, ami ráadásul újabb migrációs hullámok veszélyével járhat - figyelmeztetett a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban.



A tárcavezető azt közölte az európai uniós külügyminiszteri tanácsülés szünetében, hogy ezt az ördögi kört négy tényező alakítja. Ilyen a háborús inflációs környezet, illetve az orosz és ukrán mezőgazdasági termelési és exportkapacitások csökkenése, s az ennek nyomán előálló áremelkedés. Ezek mellett nagyban hozzájárul a problémához az alternatív források hiánya, valamint az, hogy Oroszország, Ukrajna és Belarusz is fontos szereplője a globális műtrágyapiacnak.



"A probléma hosszú ideje ismert volt előttünk, sokat beszéltünk róla, megoldás azonban mind a mai napig nincsen. Bár most létrejött egy akcióterv az Európai Unió részéről, de ez egy terv, és nem akció sajnos" - fogalmazott. Majd hozzátette, hogy jelentős energiákat felemészt a narratívákról szóló vita, pedig ehelyett inkább a megoldásra kellene koncentrálni.



Szijjártó Péter tájékoztatása szerint voltak, akik arról beszéltek az ülésen, hogy még több fegyvert kell küldeni Ukrajnába. "Én nem vagyok benne egészen biztos, hogy az élelmiszerellátási válságra globálisan ez jelentené a legjobb megoldást" - hangsúlyozta, aláhúzva, hogy mielőbb észszerű tervezetet kell elfogadni az orosz és ukrán exportkapacitások legalább részleges visszaépítéséről.



Ezt követően rámutatott: Oroszország és Ukrajna eddig a világ búzaexportjának 30 százalékát adta, ami a napraforgó esetében 80 százalék volt, s más fontos áruk tekintetében is fontos szerepet töltöttek be.



A Világbank előrejelzései szerint mintegy 400 millió embert fenyegethet az élelmiszerellátási válság a Közel-Keleten, Afrikában és Ázsia délkeleti részén, olyan országokban, amelyek már vagy migrációs kibocsátóországok vagy komoly erőfeszítéseket kell tenniük ennek elkerülése érdekében - tudatta.

A miniszter arról számolt be, hogy Magyarország nagyjából a dupláját tudja előállítani az általa elfogyasztott élelmiszernek, de három intézkedésre még a kedvező helyzet ellenére is szükség van, hogy az embereket a lehető legnagyobb mértékben meg lehessen óvni a krízis hatásai alól.



Először is fenn kell tartani az alapvető élelmiszerekre vonatkozóan bevezetett árstopot, annak eltörlése jelentősen megnövelné az inflációt. Emellett Magyarország felajánlotta, hogy elősegíti az ukrán élelmiszerszállítmányok gyors áthaladását, amely szempontból rendkívül fontos, hogy a két ország közötti határ biztonságos a fegyverszállítások elmaradása miatt. Végezetül pedig erősen kell tartani, illetve meg kell erősíteni a határok védelmét, mivel a nyugat-balkáni útvonal továbbra is kedvelt a csempészek és a migránsok körében.



Újságírói kérdésre válaszolva Szijjártó Péter közölte, hogy nincs semmiféle fennakadás Magyarország kőolaj- és földgázellátásában, s a kormány nem is vár rendkívüli eseményeket ezen a téren, valamint a gáztárolók feltöltése is az előzetes tervek szerint halad.



Továbbá az orosz olajfüggőség enyhítése kapcsán fontosnak nevezte a diverzifikáció lehetőségének megteremtését, amelynek sorsa azonban szerinte jelenleg nem a magyar kormány kezében van. "Az Európai Bizottság jó lenne, ha csipkedné magát egy kicsit itt ebben a helyzetben, és valamifajta hihető, realisztikus menetrendet kapnánk arra, hogy a Horvátországon keresztül történő szállítási kapacitás bővítése milyen menetrend szerint fog történni" - mondta.