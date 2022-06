Jog

Közjegyzői kamara: egyre többen kötnek házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződést

Egyre többen kötnek házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződést, hogy tisztázzák vagyonjogi viszonyaikat, tavaly kilenc százalékkal több ilyen dokumentum került nyilvántartásba mint egy évvel korábban - közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) kedden az MTI-vel.



A MOKK közleménye szerint elsősorban azok kötnek vagyonjogi szerződést, akik nem az első kapcsolatukban élnek, vagy jelentősebb vagyonnal rendelkeznek. Egyre többen szerződnek azonban azért is, hogy elkülönítsék az egyik fél vállalkozását érintő adósságot, és ezzel egy probléma esetén megóvják a közös családi vagyon egy részét.



Ugyanakkor - mint írták - sok megállapodás nem szerepel a nyilvántartásban, így viszont harmadik féllel - például egy bankkal - szemben nem feltétlenül hatályos.



A MOKK felhívta a figyelmet, hogy érvényes házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződést kizárólag közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan lehet kötni, az otthon, egymás között írt megállapodás akkor is érvénytelen lesz, ha azt tanúk is aláírták.



A vagyonjogi szerződést a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásába lehet bejegyeztetni. Ugyanis egy szerződés harmadik féllel, például egy bankkal szemben, csak ezután hatályos, vagy akkor, ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett - írták.



A MOKK közleménye szerint a bejegyzést a házastársak, illetve élettársak személyesen kérhetik a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes vagy a szerződést közjegyzői okiratba foglaló közjegyzőtől.



Régebbi házassági vagyonjogi szerződés is bejegyeztethető a nyilvántartásba, amennyiben az megfelel a hatályos jogszabályok szerinti kritériumoknak - olvasható.