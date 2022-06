Természet

Videón a tiszavirágzás

Múlt hét elején mutatta meg magát az első hím kérész a Tisza Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszán. Ez az egyed már nem él, hiszen a kifejlett példányok csupán egy napra bújnak elő az agyagos talajból, majd miután párzottak, elpusztulnak. A nőstényre is ilyen sors vár, csak az előtte még repül néhány kilométert a folyó felett, és lerakja petéit.



A tiszavirág Európában a legnagyobb kérészfaj, akár hat-hét centiméteres is lehet. Három évig él a kemény, agyagos partfalban, majd előbújik. A kifejlett példányokban azonban nem gyönyörködhetünk sokáig.



A kérészek rövid életük alatt csak a párzásra összpontosítanak, nem is táplálkoznak, hogy könnyebben tudjanak repülni. Miután egy hím megtalálta párját, elpusztul. A nőstény egyedekre is ez a sors vár, ők azonban előtte lerakják a víz felszínére a megtermékenyített petéket.



Bár elég sok egyed van belőle Magyarországon, a védett fajok közé tartozik. Éppen ezért az érintett területeket rendőrök figyelik ilyenkor.



Illés Gergely rendőr alezredes elmondása szerint nem érdemes megzavarni a párzó kérészeket:



Szabálysértési, illetve büntetőeljárást is indíthatunk a begyűjtött egyedszámtól függően. Akár természetkárosítási bűncselekményt is elkövethet, aki tíznél több kérészt vagy kérészlárvát gyűjt be engedély nélkül.