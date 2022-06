Termékvisszahívás

Nébih: gyermekeknek szánt poharat hív vissza az XXXLutz

A megengedettnél magasabb kadmium és ólom kioldódás miatt az XXXLutz Lakberendezési Kft. visszahívja a 215 milliliteres kiszerelésű, oroszlán motívummal ellátott "Leonardo BAMBINI" elnevezésű poharat - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn a honlapján.



A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a 017899 tételszámmal rendelkező terméket ne használják.



Az érintett pohár bármelyik XXXLutz üzletbe visszavihető.



A Nébih tájékoztatása szerint a kadmium a környezetben és az élelmiszerekben is előforduló, toxikus hatású nehézfém, amely lehet természetes eredetű, vagy az emberi tevékenység eredménye. Az élelmiszereket tekintve a legnagyobb kadmium koncentrációk egyebek mellett a tengeri moszatokban, halakban, tenger gyümölcseiben és a csokoládékban mérhetők, emellett nem megfelelő kerámia edényekből, ötvözetekből is kerülhet kadmium a táplálékba. A lakosság védelmében uniós jogszabály rögzíti számos élelmiszerben a maximálisan megengedhető kadmium mennyiségét.



Az ólom a nehézfémek csoportjába tartozó, természetben előforduló környezeti szennyező anyag. Az emberek étrendjében az ólom számos forrásból származhat, az átlagos európai fogyasztó ólombevitele pékárukból, teákból, burgonyatermékekből származik. Az ólomtartalom mázas kerámiaedényekből, ólomkristályból is kioldódhat.