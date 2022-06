Szavazás

Hat településen tartanak időközi önkormányzati választást vasárnap

Hat településen tartanak időközi polgármester- és önkormányzati képviselő-választást vasárnap. Azokat az időközi választásokat rendezik most meg, amelyeket a koronavírus-járvány miatt 2020. november 4-én hatályba lépett veszélyhelyzet idején, illetve idejére nem tudtak kiírni.



A koronavírus-járvány miatt nem lehetett időközi választást és népszavazást kitűzni, a kiírt választások pedig elmaradtak. Április 10-étől azonban ismét kitűzhetőek lettek az időközi önkormányzati választások.



Az elmaradt időközi választások kiírására 15 napjuk volt a választási bizottságoknak. A választásokat úgy kellett kiírniuk, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen. Az időközi választás legkorábbi időpontja június 19. lehetett, a legkésőbbi pedig július 3.



A veszélyhelyzet megszűnését követően május 8-án már 11 településen megrendezték azokat az időközi önkormányzati választásokat, amelyeket korábban már kitűztek - és lezárult a jelöltállítás is -, azonban a veszélyhelyzet miatt már nem tudták azokat megrendezni.



Most vasárnap hat településen lesz időközi választás.



A Pest megyei Dánszentmiklós képviselő-testülete tavaly augusztusban feloszlatta magát. A vasárnapi polgármester-választáson három jelölt indul: Dézsi Gábor István (független), Kánya Zsolt (független) és Sipeki Zsolt (Fidesz-KDNP). A hat képviselői helyért 16 jelölt indul, valamennyien függetlenek. A választói névjegyzékben 2302-en szerepelnek.



A szintén Pest megyei Pilisjászfalu lakóinak azért kell új polgármestert választaniuk, mert a 2019-es önkormányzati választáson polgármesterré választott Székely Róbert (független) tavaly novemberben lemondott. A posztért három jelölt indul: Borsó András, Kőműves Sándor és Wimme Beáta, valamennyien függetlenként. A névjegyzékben 1470-en szerepelnek.



Szintén Pest megyében, Szigethalom 1. egyéni választókerületében a képviselő halála miatt kell választást tartani. A képviselőségért Kovács István (Mi Hazánk Mozgalom), Körmendy Zsófia (Összefogás Szigethalomért Egyesület) és Rendek Zsolt (független) indul, a névjegyzékben 1684-en szerepelnek.



A Békés megyei Méhkeréken a korábbi polgármester, a döntő többségében románok lakta települést 2010 óta irányító Tát Margit (Fidesz-KDNP) lemondása miatt kell polgármestert választani. A polgármester azért mondott le, mert a Gyulai Törvényszék idén februárban jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte költségvetési csalás és hamis magánokirat folytatólagosan elkövetett felhasználása miatt.

Az ügy nyolc vádlottja a költségvetést 2013. szeptember és 2015. október között több mint 30 millió forinttal károsította meg a bíróság jogerős ítélete szerint. A vasárnapi választáson újra elindul a tisztségért Tát Margit, valamint Gherman Sámuel és Gherasim Dániel, mindketten függetlenként. A névjegyzékben 1763-an szerepelnek.



A Baranya megyei Kisjakabfalván azért lesz polgármester-választás, mert a Villánytól néhány kilométerre északra fekvő községet 2014 óta irányító független polgármester, Bíró László lemondott posztjáról. A tisztségért öt független jelölt - Evetovicsné Takács Zsuzsanna, Péter Dávid Attila, Protárné Gaál Andrea, Szabó Szabolcs és Werner Renáta - indul, rájuk 109, a névjegyzékben szereplő választópolgár szavazhat a település egyetlen szavazókörében.



A Somogy megyei Marcaliban a 6. egyéni választókerületben a korábbi képviselő lemondása miatt kell választást tartani. A képviselői helyért Miszi Zsuzsanna (Fidesz-KDNP) és Takács Bernadett (Marcali az Otthonunk Egyesület) indul, a névjegyzékben 1161-en szerepelnek.