Köztisztaság

A Budapesti Közművek 41 helyszínen 150 új kukát helyez ki

A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. alkalmazkodik a megváltozott közterület-használathoz, és 41 helyszínen 150 új kukát helyez ki júliustól, folyamatosan - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó köztisztasági divíziója pénteken az MTI-vel.



Közleményükben azt írták: a járványhelyzet után a turisták visszatérése, az ismét egyre népszerűbb sport- és szabadidős tevékenységek, rendezvények eredményeként olyan helyszínekre is sok budapesti tér vissza, amelyeket jó ideje nem, vagy kevésbé használtak. A Budapesti Közművek folyamatosan figyeli a fővárosiak közterülethasználati szokásait és ehhez igazodva helyezik ki az új kukákat - írták. A hulladék rendszeres begyűjtését és az edények karbantartását, tisztítását a társaság munkavállalói végzik.



Emlékeztettek: a hat szolgáltatási tevékenységet - hulladékgazdálkodást, kertészetet, kéményseprést, köztisztaságot, távfűtést, temetkezést - ellátó öt fővárosi cég a hatékonyság növelése és a fenntartható működés miatt egyesült 2021-ben. Az összeolvadás a városüzemeltetésben széles körben elterjedt úgynevezett Stadtwerke-modell szerint valósult meg. Ez a közszolgáltatói modell több nyugat-európai városban, például Bécsben, Koppenhágában, Kölnben, illetve Düsseldorfban is sikeresen működik.



Míg a korábbi jogelődtársaságok 2020-at 5,1 milliárd forint összesített veszteséggel zárták, a tavalyi évet a Budapesti Közművek 1,8 milliárd forintos mérleg szerinti adózás utáni eredménnyel zárta.



Kitértek arra: a hatályos jogszabályok alapján a főváros tisztán tartása "többszereplős feladat", amelynek ellátásában a főváros cégei mellett a kerületi önkormányzatoknak, a lakosságnak és a jelentős mennyiségű hulladékot termelő gazdálkodó szervezeteknek is sok teendője van.