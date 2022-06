Kormány

Gulyás: a gázembargó veszélyeztetné Európa egészének ellátását

A magyar kormány továbbra is csak olyan szankciókat támogat, amelyek nem fájnak jobban Magyarországnak és Európának mint Oroszországnak, a gázembargó esetén viszont Európa egészének ellátása kerülne veszélybe - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Kormányinfón, ahol megerősítette: a kormány nem támogatja a globális minimumadó bevezetését.



A tárcavezető a jövő héti EU-s csúcstalálkozóval kapcsolatban azt mondta: a magyar kormány álláspontja továbbra is az, hogy az Európai Unió egysége fontos, de csak olyan döntéseket, szankciókat támogatnak, amelyek nem fájnak jobban Magyarországnak és Európának mint annak, akit szankcionálni akarnak.



Kijelentette: az eddigi brüsszeli döntések hozzájárultak ahhoz, hogy az infláció ilyen rekordmagas legyen, a gázembargó bevezetése esetén pedig Európa egészének ellátása kerülne veszélybe, ezt nem csak a magyar, hanem az egész európai gazdaság megszenvedné.



Közölte azt is: a globális minimumadót nem támogatja a kormány, így az európai pénzügyminiszterek pénteki ülésére a magyar pénzügyminiszter ezzel a "kötött mandátummal" érkezik.

A kormány továbbra sem támogatja a dugódíjat

A kormány továbbra sem támogatja a dugódíjat - jelentette ki a pénteki Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely azt mondta: a kormány szerint nem kell anyagilag ellehetetleníteni azokat, akik autóval járnak, "ha már a főváros úgyis minden eszközzel, úton és módon ellehetetleníteni igyekszik őket".



Hozzátette: sem a kormánynak, sem polgármestereknek, "még liberális polgármestereknek sem" javasolja, hogy életvezetési tanácsokat adjanak. Mindenki a jogszabályok betartása mellett úgy él, ahogy neki kényelmes. Szabadság van - jelentette ki.



A miniszter megjegyezte: Európában ugyan a 21. századi liberalizmus szembefordult a szabadsággal, de ezt nem érdemes Magyarországon is átvenni. A kormány szerinte csupán ösztönzőket adhat.

A háborús helyzetben a kormány indokoltnak látja az árstopok fenntartását

A háborús helyzetben a kormány indokoltnak látja az árstopok fenntartását, ezért az élelmiszer- és a benzinárstopot október 1-jéig, a hitelmoratóriumot és a kamatstopot pedig december 31-ig meghosszabbítja, ezek lejártát megelőzően döntenek majd arról, hogy fennállnak-e azok a körülmények, amelyek a további meghosszabbításra okot adtak - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten.



Aláhúzta, a jelenlegi helyzetben fontos, hogy amennyire lehet, mérsékelni kell Magyarország határain belül a világgazdasági hatások ellenére is az inflációt, és a magyar kormány a lehető legtöbbet teszi ennek érdekében.



A tárcavezető kiemelte: a kormány a rezsicsökkentés megvédésével és az árstopokkal elérte, hogy 5-6 százalékkal alacsonyabb az infláció, mint ezen intézkedések nélkül lenne.