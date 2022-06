Család

Kincs: a gyermek fejlődésében nagy szerepe van az apának

Az apák napja kiváló alkalom annak hangsúlyozására, hogy a család úgy lesz erős, ha a nők és a férfiak megosztják a családi teendőket, és mindketten részt vállalnak a gyermekek felnevelésében - közölte a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) pénteken az MTI-vel.



Június harmadik hétvégéjén az apákat ünneplik - írták, emlékeztetve arra, hogy az apák napja megünneplését egy édesapja által felnevelt nő kezdeményezte az Egyesült Államokban 1909-ben, majd 1972-től vált hivatalos ünneppé a tengerentúlon. Magyarországon 1994-ben indítottak mozgalmat az apák napja bevezetésére, és ma már egyre többen ünneplik nálunk is az apákat, leginkább a fiatalabb korosztályban.



Az intézet szerint a gyermek fejlődésében, személyiségének formálódásában nagy szerepe van az apaképnek, a későbbi életet jelentősen befolyásolja az édesapával kialakított viszony.



Kutatások bizonyítják, hogy az aktív apai jelenlét a gyermekek és az apák életminőségét is javítja, több a boldogabb és elégedettebb az együtt élő apák és gyermekeik között. Míg régen főként a család eltartása és védelme volt egy férfi legfontosabb szerepe, napjainkban egyre többen vesznek részt a gyereknevelésben és a kisgyermekek ellátásában, a kisgyermekes apák mintegy háromnegyedére jellemző ez a hozzáállás - írták.



Közölték azt is, hogy saját felmérésük szerint ma már a szülések 60 százaléka apás szülés, és ezekben az esetekben az édesanyák általánosságban kedvezőbb szülésélményről számolnak be.



Az erősödő apai jelenlét és támogatás a várandósság és a szülés idején, de később, a kisgyermek gondozása során is jól érzékelhető. 2012 óta több mint tízszeresére nőtt a gyermekgondozási díjban részesülő férfiak száma - sorolták.



Az intézet hangsúlyozta: örömteli, hogy egyre több gyermek születik és él olyan családban, amelyben mind a két szülő jelen van.



Azt írták: 2015-höz képest csaknem másfélszeresére nőtt a házasságban születő kisbabák aránya, míg korábban a gyermekek fele (52 százaléka), ma már mintegy háromnegyede (70 százaléka) olyan családba születik, ahol házasok a szülők. Jelezték: ez rendkívüli növekedés, ami Európában csak Magyarországon történt meg az elmúlt években, ezzel az Európai Unió átlaga fölé emelkedett a házasságon belüli szülések aránya Magyarországon.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy 2010 óta megduplázódott a házasságkötések száma, és a csaknem 40 százalékos csökkenéssel hat évtizedes mélypontra esett vissza a válások száma. Ezen kedvező folyamatoknak köszönhető, hogy mára már mintegy százezerrel csökkent az egyszülős családok száma, azaz egyre több gyermeknek adatik meg, hogy mindkét szülőjével együtt éljen - olvasható a Kincs közleményében.