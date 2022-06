Diplomácia

Szijjártó: a Nemzetközi Vöröskereszt vezetői értik Magyarország politikáját a háborúval kapcsolatban

A fegyveres konfliktus folyamatos biztonsági fenyegetést jelent Magyarország számára, ezért a kormány feladata ebben a helyzetben kettős.

A Nemzetközi Vöröskereszt vezetői értik Magyarország politikáját az ukrajnai háborúval kapcsolatban, illetve annak fontosságát, hogy a kormány nem szállít fegyvereket a konfliktusban - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Genfben, miután találkozott Peter Maurerrel, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) elnökével és Jagan Chapagainnal, a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének főtitkárával.



"Egyrészt garantálni kell Magyarország és a magyar emberek biztonságát, másrészt pedig segítenünk kell a háború elől menekülőket és mindazokat, akik bajba kerülnek a háború miatt" - szögezte le, hozzátéve, hogy eddig 772 ezer ember érkezett hazánkba a szomszédos országból.



Emlékeztetett rá, hogy a kormány nem engedélyezi a közvetlen fegyverszállításokat Magyarország területén keresztül, s ezáltal is biztosítja a magyar-ukrán határ és az annak túloldalán élők biztonságát, így lehetővé téve, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt a debreceni logisztikai központjából és a budapesti regionális központjából lássa el ukrajnai tevékenysége egy jelentős részét.



"A magyar-ukrán határ biztonságos átjáróhelynek minősül, így a humanitárius szállítmányok a lehető legnagyobb biztonsággal tudnak itt keresztülhaladni, és nem kell attól tartani, hogy valamifajta támadás áldozataivá válnak akár maguk a szállítmányok, akár az azokat kísérő vöröskeresztes kollégák" - mutatott rá.



Szijjártó Péter kijelentette, hogy a kormány továbbra is minden segítséget meg fog adni a Nemzetközi Vöröskeresztnek a tevékenysége ellátásához.



Tájékoztatása szerint ezt a szervezet vezetői megköszönték, értik Magyarország politikáját a háborúval kapcsolatban, értik annak a fontosságát, hogy a kormány nem szállít fegyvereket ezen konfliktusban.



"És értik annak a jelentőségét is, hogy minden egyes hozzánk menekülőt ellátunk, tisztelettel fogadunk és az élet minden létező területén segíteni próbálunk. Ez így lesz mindaddig, amíg a háború tart" - fogalmazott.