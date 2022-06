Kormány

Törvényt módosítottak, hogy helyettes államtitkár lehessen, de nem tarthatja meg tisztségét Rácz Zsófia

Bár korábban törvényt módosítottak azért, hogy kinevezhessék helyettes államtitkárnak, az új kormányban nem tarthatja meg ezt a tisztségét Rácz Zsófia.



A kinevezés feltétele a felsőfokú végzettség lett volna, de nem volt meg a diplomája Rácz Zsófiának, amikor 2019-ben 22 éves joghallgatóként ifjúsági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak kérték fel az Emberi Erőforrások Minisztériumába. A vonatkozó törvényt úgy módosították, hogy a tisztség betöltéséhez a hallgatói jogviszony is elegendő.



A Kulturális és Innovációs Minisztérium az RTL Híradó kérdésére közölte: Rácz Zsófia a jövőben más kormányzati pozíciót fog betölteni, de az ifjúságpolitika és a magyar fiatalok érdekeinek érvényesítése továbbra is szívügye marad.



Egyetemi tanulmányait az interneten megtalálható önéletrajza és közösségi oldala szerint azóta sem fejezte be.

