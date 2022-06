Háború

Megnevezte Orbán az ukrán háború uszítóját

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az ukrajnai "háború szítói" közé sorolta Soros György milliárdos pénzembert.



Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott pénteki interjújában azt mondta, hogy csak a béke fékezheti meg az inflációt és mentheti meg a gazdaságot a további megrázkódtatásoktól, de elismerte, hogy Ukrajnának "joga van megvédeni magát".



Azt is mondta, hogy Magyarország most gyakorlatilag az egyetlen ország, amelyik békét akar. Budapest ugyanis a legtöbb európai fővárossal ellentétben elutasította, hogy fegyvereket küldjön Ukrajnának.



"A békét kell finanszíroznunk, nem a háborút" - magyarázta Orbán.



Hangsúlyozta azonban, hogy vannak olyanok, akik a konfliktus meghosszabbításában érdekeltek.



"Most már teljesen nyilvánvaló, hogy vannak olyan üzleti körök, amelyek érdekeltek a háborúban, őket Soros György szimbolizálja, aki nyíltan beszél arról, hogy a háborút meg kell hosszabbítani. Ezek háborús uszítók, akik keresni akarnak a háborún, miközben tönkremegy ebben egész Európa" - mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az ilyen "uszítókat" felelősségre kell vonni.



Múlt hónapban a davosi Világgazdasági Fórumon felszólalva Soros azt mondta, hogy az ukrajnai orosz katonai offenzíva "lehet, hogy a harmadik világháború kezdete volt, és civilizációnk nem biztos, hogy túléli". Azt is állította, hogy "civilizációnk megőrzésének legjobb és talán egyetlen módja Putyin mielőbbi legyőzése".



Orbán régóta Soros egyik legkeményebb bírálója. A magyar miniszterelnök 2020-ban "a világ legkorruptabb emberének" nevezte a milliárdost, akinek állítólag "politikusok, újságírók, bírák, bürokraták és civil szervezetek tagjainak álcázott politikai agitátorok hosszú listája" állt a fizetési listáján.



Orbán és Soros 2017-ben ellenséges megjegyzéseket váltott egymással. Orbán azzal vádolta Sorost, hogy megpróbálja tönkretenni Magyarországot, Soros viszont azt állította, hogy Orbán kormánya "jobban elnyomja az embereket, mint a szovjet megszállás".