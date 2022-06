Diplomácia

Novák Katalin a cseh kormányfővel tárgyalt Prágában

MTI/Bruzák Noémi

A magyar-cseh kereskedelmi és gazdasági együttműködésről, védelemi kérdésekről, az energetikáról, valamint az Európai Tanács most kezdődött soros cseh elnökségének prioritásairól tárgyalt szerdán reggel Prágában Novák Katalin magyar köztársasági elnök és Petr Fiala cseh miniszterelnök.



Hasonló témák voltak napirenden kedden a prágai Hradzsinban is, ahol Milos Zeman cseh köztársasági elnökkel találkozott a magyar államfő, aki kétnapos hivatalos látogatást tett Csehországban.



Petr Fiala a cseh kormányfők hivatalos székhelyén, a Kramár-villában fogadta Novák Katalint. "A két ország kereskedelmi, védelmi és energetikai együttműködéséről, valamint az Európai Tanács soros cseh elnökségének prioritásairól tárgyaltak" - olvasható a kormányhivatal Twitteren megjelent bejegyzésében.



A külföldi államfők csehországi hivatalos látogatásaik során általában találkoznak a cseh parlament két kamarájának elnökeivel is. Ezúttal ez elmaradt, mert Milos Vystrcil, a szenátus elnöke, valamint Markéta Pekarová Adamová, a képviselőház elnöke egyaránt külföldön tartózkodnak.



Novák Katalin azonban kedden találkozott Andrej Babis, volt kormányfővel, az ellenzéki ANO mozgalom elnökével. Babis a találkozó után a magyar államfővel készült közös fényképet tett ki Instagram-oldalára, és ez alatt örömét fejezte ki afelett, hogy Novák Katalin elfogadta a vacsorameghívását, egyúttal "fantasztikus nőnek, nagyszerű anyának" nevezte bejegyzésében a magyar köztársasági elnököt.