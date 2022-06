Jog

Európa Tanács: előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben

Előrehaladást ért el Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén, a magyar hatóságok előremutató lépései több ajánlás tekintetében a "részben megfelel" minősítésből a "nagymértékben megfelel" minősítés elérését eredményezték - közölte a 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) Strasbourgban közzétett jelentésében szerdán.



A kérdésben illetékes ET-bizottság arról tájékoztatott, hogy jelentése a magyarországi levelező banki kapcsolatokra vonatkozó fokozott átvilágítási követelményekre, a pénzügyi csoportokra, és a cégnyilvántartásra vonatkozó kötelezettségekre fókuszált.



Közölték: a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén fő sztenderdalkotó - de informális - nemzetközi szervezet, az úgynevezett Pénzügyi Akciócsoport (FATF) ajánlásaival összehangoltan Magyarország a felsorolt három területen javított megfelelési besorolásán.



Az FATF ajánlásaival kapcsolatban a Moneyval értékelésében közölte, hogy 40 ajánlásból öt "megfelel", 32 esetében kisebb hiányosságok miatt Magyarország "nagyrészt megfelel" minősítést kapott, három ajánlás végrehajtása pedig továbbra is "részben megfelel" minősítésű maradt. Magyarországnak nincs "nem megfelel" minősítése - emelték ki.



A pozitív fejlemények között kiemelték a cégnyilvántartás magyarországi módosítását, mely - mint írták - megfelelően határozta meg a szükséges követelményeket a nyilvántartásba vett jogi személyek alapinformációinak vonatkozásában. Emellett Magyarország a pénzintézetek esetében előremutató követelményeket vezetett be a munkaerő-felvétel során alkalmazni szükséges szűrési eljárásokra és a folyamatos képzésekre vonatkozóan. Továbbá új követelményeket vezetett be az EU-n belül letelepedett pénzintézetekkel fenntartott levelező banki kapcsolatokra vonatkozóan is - írták.



"Összességében Magyarországnak sikerült teljesítenie a Moneyval azon általános elvárását, hogy a kölcsönös értékelő jelentés elfogadását követő öt éven belül a technikai megfelelőségi hiányosságok nagy részét - ha nem az összeset - orvosolják" - fogalmaztak.



Végezetül arra ösztönözték Magyarországot, hogy folytassa erőfeszítéseit a fennmaradó hiányosságok orvoslása érdekében.



A szakértői bizottság úgy döntött, hogy Magyarország továbbra is a fokozott nyomon követési eljárás alatt marad, és várhatóan két év múlva újra beszámol a vonatkozó intézkedések terén elért haladásról - tájékoztattak.



A Moneyval az ET-tagországok pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerét, jogalkotását, gyakorlatát, intézkedéseit vizsgálja, értékeli, valamint elősegíti ezen intézkedések fejlesztését, harmonizálását.

A Moneyval koordinálásával végrehajtott országértékelések elsősorban arra irányulnak, hogy felmérjék a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében született nemzetközi sztenderdek végrehajtását és érvényesülését az ET tagországaiban.