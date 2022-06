Önkormányzat

Megnyílik a Körös-parti szabadstrand Kunszentmártonban

Megnyílik a Körös-parti szabadstrand Kunszentmártonban a tervek szerint június második felétől - közölte a mintegy nyolcezer lakosú Jász-Nagykun-Szolnok megyei település polgármestere az MTI-vel.



Wenner-Várkonyi Attila (Fidesz-KDNP) elmondta: a korábbi, kedvelt szabadstrand helyén évekkel ezelőtt kishajókikötő létesült, ezért most új területet jelöltek ki a fürdőzésre a jogszabályi előírásoknak megfelelően százméteres távolságban a kikötőtől.



Közlése szerint a legutóbbi képviselő-testületi ülésen döntöttek a zöldfelület-kezelésről, a rágcsálóirtásról, homokföveny terítéséről, padok és öltözők létesítéséről a területen.



Kitért arra is, Kunszentmárton túrahajó-útvonalon, a nyári időszakban általában egy-két éjszakát sátorozással töltenek a túrázók a településen. A helybélieken kívül várhatóan ők is használják majd a strandot - jegyezte meg a polgármester.