Katasztrófavédelem

Több mint kétszáz településen irtják a szúnyogokat a héten

Országszerte több mint kétszáz településén irtják a szúnyogokat a héten - tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedden az MTI-t.



A vérszívók gyérítését elsősorban a Duna és a Tisza mentén végzik a szakemberek - tartalmazza a közlemény.



A Duna mentén leginkább az Észak-Dunántúlon érzékelhető erőteljesebben a csípőszúnyogok szaporodása, ezért a Szigetközben és Komárom térségében egyaránt gyérítik a lárvákat, valamint a kifejlett szúnyogokat.



A Tisza térségében a nagyobb tenyészőhelyek mostanra kiszáradtak, ezért itt biológiai védekezésekre már nincs szükség. A következő napokban földi kémiai beavatkozást Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes településein, valamint a Tisza-tó térségében és Szolnok környékén végeznek - írták.



Hozzátették, hogy az elmúlt hetek változatos csapadékviszonyai a szúnyogártalomban is megmutatkoznak. Májusban elsősorban a Tisza kisebb áradása miatt szaporodtak el a vérszívók, most viszont az esők után visszamaradt kisebb-nagyobb tenyészőhelyeken fejlődnek a rovarok.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom csökkentéséért. Érdemes a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban összegyűlt vizet kiönteni - olvasható a közleményben.