Orbán Viktor: a Fradinak csak az arany számít, nekünk meg a gyerekek

Pünkösdhétfőn ért véget a 2022-es U17-es utánpótlástorna. A Puskás-Suzuki kupa meccseit Orbán Viktor miniszterelnök a helyszínen követte végig. 2022.06.07

Az eseményt követően a miniszterelnök az M4Sportnak nyilatkozva azt mondta: "ezeknek a tornáknak az értelme olyan meccseken mutatkozik meg, mint legutóbb a nagyválogatott mérkőzése". "Amikor az angolokat megvertük szombat este, ott 5-6 akadémista játszott a válogatottban és mi is tudtunk adni két kezdőjátékost meg egy cserejátékost" - vélekedett Orbán Viktor.



A miniszterelnök szerint a legfontosabb az akadémisták szerepeltetése az NB I-ben, az eredmény másodlagos. "Mi egy akadémia vagyunk, nem egy klasszikus futballklub. Ugye a Fradinak csak az arany számít, nekünk meg a gyerekek" - fogalmazott.



Nyilatkozata végén kifejtette azt is, hogy szerinte a mai futballban a karakter és a jellem számít igazán. Természetesen kell tudni futballozni is, de egy harcos-katona életmódot kell választani: jó karakterekre van szükség, akik tudnak futballozni, hiszen a gyenge jellem a mai futballban már nem tud érvényesülni, hiába párosul tehetséggel - vélekedett a miniszterelnök, és leszögezte: a Puskás Akadémia célja, hogy komoly férfiakat tudjon kinevelni.



A tornán egyébként a legjobb magyar csapatként a Puskás Akadémia végzett, miután a bronzmérkőzésen 3 gólos vereséget szenvedett a Flamengo ellen. Orbán Viktor szerint a negyedik hely ellenére azért néhány tehetséges játékos megmutatta magát a szakma előtt a "mi Puskás mezünkben".