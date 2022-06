Állatok

Megszólalt az állatorvos, aki kilőtte a vaddisznókat a János Kórház közelében

Egy egész vaddisznócsaládot lőttek ki a Szent János Kórház közelében, a rendőrség eljárást indított az ügyben. 2022.06.07 07:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

L. Pál állatorvos, vadgazdálkodási szakember, aki kilőtte a lakott területre tévedt állatokat, elmondta, lehet, hogy az állatok sertéspestis-hordozók voltak, amit komolyan kell venni.



A vaddisznók nagyon rossz állapotban voltak, valószínűleg amúgy is elpusztultak volna. Ráadásul potenciális sertéspestis-hordozók voltak, amit komolyan kell venni. Egy elharapódzó járvány ugyanis romba tudná dönteni egy ország sertéságazatát - mondta L. Pál állatorvos, vadgazdálkodási szakember.



A vadgazdálkodási szakember szerint éppen ezért se a kábítólövedéknek, se az elszállításnak nem lett volna értelme. Elmondása szerint a kilövéskor senki nem volt veszélyben, mivel kis kaliberű fegyvert használt és a lövés irányát is jól számította ki.



A Magyar Nemzetnek nyilatkozva azt mondta, ha a villamost nem pont ott állítják meg mellettük, akkor valószínűleg az utasok se vették volna észre, mi történik az árokban. Viszont megérti azt is, hogy sokakat érzékenyen érintett ez az esemény, de a lehetséges károk, amelyeket egy, a városban elszaporodó és a csúcsforgalomban rohangáló vad tud okozni, sokkal súlyosabbak, főleg ha afrikai sertéspestissel fertőzött példányokról van szó.



Az állatorvos, vadgazdálkodási szakember az ügyben induló hatósági vizsgálatot helyesli, mivel fontosnak tartja, hogy a hatóságok szorosan ellenőrizzék az ilyen kiemelt szakértelmet igénylő tevékenységeket. Elmondása szerint ő teljesen nyugodt, hiszen a szakma és a jogszabályok feltételeinek megfelelően cselekedett.