Kovács Zoltán: idióta, aki szerint futballmeccsre látogató gyerekeket okolni lehet politikai megnyilvánulásokért

Idióta, aki a gyerekeket hibáztatja a Magyarország-Anglia Nemzetek Ligája-mérkőzésen történtek miatt - ezt írta Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Twitteren.



A magyar válogatott szombat este - közel 60 év után először - 1-0 ra legyőzte Angliát. A zárt kapus meccsre 14 év alatti gyermekeket és kísérőiket engedték be, a mérkőzés előtt azonban így is kifütyülték az angol válogatottat, miközben a játékosaik a rasszizmus elleni küzdelem jegyében térdre ereszkedtek. Az esetről az összes nagyobb brit lap beszámolt - írja az Index.



A BBC hangsúlyozta, hogy a füttyszót tisztán lehet hallani az egész stadionban, és különösen annak fényében volt ironikus a véleménynyilvánítás, hogy a magyar válogatottnak a szurkolók rasszista, homofób megnyilvánulásai miatt kellett zárt kapus meccset játszaniuk. Szerintük az eset azt is kérdésessé teszi, hogy az UEFA szabályait miért lehet addig csűrni-csavarni (a 14 éven aluliak zárt kapus részvételét illetően), hogy ilyen helyzet is előfordulhat.



"Bárki, aki azt gondolja, hogy a budapesti focimeccsre látogató gyerekeket okolni lehet bármilyen politikai megnyilvánulásért, egy igazi idióta" - ezt már Kovács Zoltán írta a brit sajtó cikkeire reagálva.



Hozzátette: gratulál a válogatottnak a győzelemhez, és "a 35 ezer gyereknek is járt a taps".

Anyone who thinks that children attending a football match in Budapest can be blamed for any kind of political statement is truly an idiot.



Congratulations to our national team, applause for the 35,000 kids.@Tom_Morgs @philmcnulty @NickAmes82 @squiresexpress @johncrossmirror pic.twitter.com/AMQ80WOZJW