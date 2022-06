Jog-bíróság

Az országos átlagot meghaladóan csökkent az ügyhátralék a Fővárosi Törvényszéken

2021-ben országos átlagban már újra nőtt az érkező ügyek száma, ennek ellenére a Fővárosi Törvényszéken további 2,2 százalékkal csökkent. 2022.06.03 MTI

Az országos átlagot meghaladó mértékben, több mint 22 százalékkal csökkent az ügyhátralék a Fővárosi Törvényszéken 2021-ben - mondta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke Budapesten.



Senyei György a Fővárosi Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatóján emlékeztetett rá: a Fővárosi Törvényszék mind létszámát, mind ügyforgalmát tekintve az ország legnagyobb bírósága, ott dolgozik a bírák és igazságügyi alkalmazottak csaknem negyede, de mérete és létszáma európai szinten is kiemelkedő.



Senyei György kiemelte: a járványhelyzet miatt 2020-ban országosan csökkent a bíróságokra érkező ügyek száma, a Fővárosi Törvényszéken azonban nemcsak 2020-ban, hanem 2021-ben is csökkent az érkező ügyek száma. Megjegyezte: 2021-ben országos átlagban már újra nőtt az érkező ügyek száma, ennek ellenére a Fővárosi Törvényszéken további 2,2 százalékkal csökkent.



A csökkenő érkezés mellett nőtt a befejezett ügyek száma: a törvényszéken és a kerületi bíróságokon 6,1 százalékkal több ügyet fejeztek be 2021-ben, mint 2020-ban, ezért a folyamatban lévő ügyek száma az országos átlagot meghaladó mértékben, 22,1 százalékkal csökkent - tette hozzá.



Emlékeztetett rá: 2020 augusztusában intézkedtek a két éven túli ügyek számának csökkentése érdekében, ennek eredményeként országosan 33 százalékkal, ezen belül a fővárosban 28,5 százalékkal csökkent a két éven túli ügyek száma.



Hozzátette: a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén az ítéletek jogerőre emelkedésének aránya az országos átlagnak megfelelő, a polgári és gazdasági ügyekben a kerületi bíróságokon hozott ítéletek 91 százaléka, a törvényszéken 79 százaléka ellen nem éltek jogorvoslattal az ügyfelek.



A hatályon kívül helyezési mutatók kedvezőbbek az országos átlagnál: a bírósági ügyek többségét kitevő polgári és gazdasági ügyekben kerületi szinten a hatályon kívül helyezési arány 5,8 százalék, a törvényszéken 5,9 százalék. A Fővárosi Törvényszéken megalapozott és időszerű ítélkezés folyt 2021-ben - emelte ki az OBH elnöke.



A pandémia következtében a bíróságok munkájában is előtérbe kerültek a digitális alkalmazások, különösen a távmeghallgatás. 2021 első félévében országosan harminc új távmeghallgatási mobil végpontot alakítottak ki, a Fővárosi Törvényszéken 26-ra nőtt a távmeghallgatásra alkalmas tárgyalótermek száma. A törvényszéken tavaly 4194 távmeghallgatást tartottak, ami jelentősen több, mint a 2020-as 3111 - közölte az elnök.

Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék elnöke elmondta: 2020-hoz képest tavaly 18 ezer üggyel többet fejeztek be a törvényszék területén. Megjegyezte: bár csökkent az ügyérkezés mértéke, a bírák továbbra is hasonló ütemben dolgozták fel a már folyamatban lévőket, így az időszerűségben jelentős javulást értek el. A jogkereső állampolgárok is tapasztalhatják, hogy felgyorsult a bírósági munka, egyre rövidebb időn belül tudnak hozzájutni a személyüket érintő bírósági döntésekhez - emelte ki.



Megjegyezte, sokat javult az időszerűség a másodfokú eljárásokban, az eljárások döntő többsége hat hónapon belül befejeződik, míg korábban nem volt ritka az egy évig is elhúzódó eljárás. Hangsúlyozta, a gyorsaság nem ment a minőség rovására, ezt jelzi, hogy javultak a hatályon kívül helyezési arányszámok.



Szólt arról is, hogy a koronavírus-járványra rendkívül gyorsan tudott reagálni a Fővárosi Törvényszék, két hét alatt 1800 dolgozó otthon dolgozását tudták megszervezni.



Tatár-Kis Péter emlékeztetett rá: a pandémia alatt bevezették a törvényszéken az előzetes regisztrációt, a bíróság honlapján lehetőség van időpontot foglalni iratbetekintésre, ezzel a lehetőséggel 2021-ben már több mint nyolcezren éltek.



Senyei György elmondta azt is, az OBH 2021 tavaszán koordinálta a bírósági dolgozók oltakozását, és így a dolgozók fele, legalább hatezer dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. Jelezte: az OBH nem tette kötelezővé a dolgozók védőoltását, bár erre a jogszabály lehetőséget biztosított volna.