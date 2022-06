Gyász

Kiderült, mi kergethette a halálba a Való Világ egykori játékosát

Újabb részletek derültek ki az Ausztriában öngyilkosságot elkövető, 29 éves egykori Való Világ játékos, Krisztián halálával kapcsolatban. A Blikk információi szerint a fiatal férfi május 31-i halála előtt két nappal furcsa, zavaros hozzászólás jelent meg Krisztián közösségi oldalán, amit azóta eltávolított a szerzője. Ebben egy nő (akinek neme csak a profilja alapján azonosítható) fejti ki, hogy feljelentette Krisztiánt a rendőrségen.



"Van egy pár csoport ahova beírtam rólad az információkat, hogy veszélyes vagy a nőkre (...) most meg a feljelentés mától indul, elindult ellened szép fiú" - volt olvasható a bejegyzésben.



A lap szerint emiatt a hozzászólás miatt veszhetett össze barátnőjével, Kerstinnel a volt Való Világ szereplő, ami az állítólag depresszióval is küzdő férfi lelki összeomlásához vezetett. A volt barátnő Krisztián halála után olyan bejegyzést tett közzé a közösségi médiában, amelyekből nem derül ki, hogy a veszekedés után szakítottak-e. Az viszont bizonyos, hogy nagyon közel álltak egymáshoz Kerstinnel.



"Olyan jól éreztük magunkat együtt pár napja, megadtad nekem azt a szeretetet, amire mindig is szükségem volt, és én is neked adtam a szeretetemet. Nagyon boldogok voltunk, együtt csak élveztük a pillanatokat, csak ölelkeztünk és éreztük egymás közelségét. Mindig mondtam, hogy kérlek, beszélj hozzám... Én is nagyon dühös voltam, mert egyedül hagytál, és nem kerestél meg, és én is rosszat tettem veled... Mert olvastam ezt a bejegyzést ettől a nőtől... Féltékeny lettem rá, mert te voltál a mindenem" - írta bejegyzésében Kerstin.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!