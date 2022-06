NMHH

2022.06.02 18:20 MTI

Eljárást indít a Médiatanács a Metropol "koldustérképet" tartalmazó cikke miatt - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy az újság leegyszerűsítő módon, általánosítva, a fedél nélkül élő embereket egyes kábítószerfüggő, erőszakosan kéregető csoportokkal azonosítva ábrázolhatta a hajléktalanság problémáját.



A lap nyomtatott és online verziójában is megjelent cikk felveti a kirekesztés gyanúját, továbbá felmerülhet, hogy öncélúan, megalázóan és sérelmesen mutattak be kiszolgáltatott embereket, ezért a Médiatanács eljárást indít a kiadó, a Mediaworks Hungary Zrt. ellen - emelték ki.



Az Olvasóink panaszai alapján: Itt a nagy koldustérkép! Hol zaklatják a kéregetők a járókelőket? című cikkben - olvasói levelek és fotók alapján - Budapesten működő, erőszakosan kéregető, szervezett csoportokról számoltak be, együtt említve a hajléktalanságot az erőszakos kéregetéssel és a kábítószer-fogyasztással.



A lap közzétett egy térképet is, amelyen azokat a helyeket jelölte, ahol erőszakos koldusokra számíthatnak a járókelők. Illusztrációként olyan fotókat is bemutattak, amelyeken földön fekvő, alvó vagy magatehetetlen állapotban lévő emberek láthatók.



Az írást bejelentés alapján kezdte vizsgálni az NMHH Médiatanácsa. Az eljárásban a hatóság arra keresi a választ, hogy a cikk a kiszolgáltatott embereket öncélúan és sérelmesen mutatta-e be, valamint megsértette-e a kirekesztést tiltó törvényi rendelkezéseket.



A közleményben kiemelték, hogy a hatósági és a bírósági gyakorlat szerint egy médiatartalom akkor kirekesztő, ha alkalmas sztereotípiák kialakítására vagy a már meglévők felerősítésére, illetve ha a szóban forgó közösség elszigetelése, különállósága mellett érvel, akár úgy, hogy felveti a közösséghez tartozók jogai korlátozásának lehetőségét.



A joggyakorlat szerint a megalázó helyzetben történő bemutatás az önérzetet súlyosan sértő, méltóságot romboló helyzet, a kiszolgáltatottság pedig olyan szituációt jelent, amikor az érintettnek nincs lehetősége saját mérlegelése szerint dönteni vagy cselekedni.



Továbbá akkor sérelmes a bemutatás, ha például annak alapján az adott ember megítélése hátrányos, negatív lehet, míg az öncélú ábrázolás a szórakoztatás, haszonszerzés vagy megbotránkoztatás kizárólagos céljával történő bemutatást jelenti - olvasható a közleményben.