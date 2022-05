Oktatás

Pedagógus-szakszervezetek: Novák Katalin szabad utat adott a sztrájkjogot súlyosan korlátozó törvénynek

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete(PDSZ) szerint Novák Katalin köztársasági elnök "szabad utat nyitott a sztrájkjogot súlyosan korlátozó törvénynek".



Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke és Komjáthy Anna, a PDSZ országos választmányának elnöke az államfőnek levelet írt, amelyet kedden az MTI-hez is eljuttattak.



"Felháborodással vettük tudomásul, hogy nyomatékos kérésünk ellenére, a törvény elfogadását követően rövid időn belül aláírásával szabad utat nyitott a sztrájkjogot súlyosan korlátozó törvénynek. Nem hagyott ezzel más lehetőséget számunkra, mint azt, hogy alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz forduljunk" - fogalmaztak az érdekképviseleti vezetők.



Hozzátették: ha a hazai jogorvoslati lehetőségeket ezzel kimerítették és nem járnak eredménnyel, az Emberi Jogok Európai Bíróságához nyújtanak be keresetet.



Úgy fogalmaztak, hogy bár Novák Katalin a korábbi levelüket válasz nélkül hagyta - "akár azért is, mert olyan gyorsasággal írta alá a törvényt, hogy mire kezébe kerülhetett levelünk, az aláírás már lehetséges, hogy megtörtént" -, javasolják, hogy az abban foglaltakat gondolja át.



"Miután láthatóan semmiféle jogi és erkölcsi aggályt nem talált az elfogadott törvénymódosításban, kérjük, döntését legalább utólag indokolja meg" - írta a PSZ és a PDSZ.