A kormányszóvivő szerint nem háríthatják át a cégek az extraprofit-különadót az emberekre

Nem háríthatják át a cégek az extraprofit-különadót az emberekre, az ugyanis nem a nyereségükre, hanem az azon felül elért extraprofitjukra vonatkozik – erről beszélt az M1-en a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra azt mondta: a kormány ennek ellenére figyelemmel kíséri, hogy az érintettek hogyan reagálnak a különadóra.



„A kormány ennek ellenére figyelemmel kíséri, hogy az érintettek hogyan reagálnak a különadóra. A Munkástanácsok elnöke pedig a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott: az extraprofitért nem dolgoztak meg tudatosan a cégek, ezért ilyen válságos időkben helyes, ha ezeket a plusz jövedelmeket megadóztatják” – fogalmazott a kormányszóvivő.



Ezt mondta a gazdaságfejlesztési miniszter, amikor a Kormányinfón bejelentette, hogy különadóval sújtják azokat a cégeket, amelyek a covid idején, a magas infláció miatt és a háborús helyzet okán a közelmúltban – és akár most is – extraprofitra tettek, illetve tesznek szert.



Nagy Márton arról beszélt, hogy az extraprofit-különadók idén a bankokat, a biztosítókat, az energetikai vállalatokat, a kiskereskedelmi hálózatokat, a telekommunikációs cégeket, a légitársaságokat és a gyógyszerforgalmazókat érintik. Jövőre pedig kivetik a reklámadót is.



A kormányszóvivő az M1-en azt hangsúlyozta, hogy a különadó nem a nyereségre, hanem az azon felüli elért extra nyereségre vonatkozik.



„Ezt sem vonja el egyébként teljes egészében a kormány. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy ezt nem szükséges a cégeknek ráhárítaniuk az emberekre, hiszen az alapprofitjukat nem veszi el senki, az ott marad náluk. Ezzel párhuzamosan viszont természetesen a kormány azért figyelemmel kíséri, hogy hogyan reagálnak az egyes ágazatok ebben a helyzetben, és nem az lesz a dolognak a vége, hogy mégis valamilyen módon megpróbálják az emberekre ráterhelni” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Tízből nyolcan támogatják a kormány intézkedését, vagyis, hogy különadót sújtsák azokra a vállalatokat, amelyek extraprofitra tettek szert – erről beszélt ugyancsak a Kossuth Rádióban a Századvég vezető kutatója a legutóbb készített felmérésük kapcsán.



Palócz André elmondta, hogy a megkérdezettek 84 százaléka tartja elvárhatónak, hogy a vállalatok bizonyos szempontból hozzájáruljanak ebben a helyzetben ahhoz, hogy akik profitra tesznek szert, segítsék a honvédelmi vagy egyéb kiadásokat, rezsivédelmi kiadásokat. Alapvetően 79 százaléka az embereknek, amikor konkrétan az extraprofitra kérdeztünk rá, vélekedett támogatólag.



Egyébként nemcsak Magyarországon gondolkodtak el, hogy különadóval terhelik meg az extraprofitot termelő cégeket, hanem Európában máshol is készülnek ilyen tervek. Részben a nagy energiaipari cégek profitjára kirótt átmeneti különadókból kompenzálja például a családok emelkedő megélhetési költségeit a brit kormány is.