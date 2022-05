Háború

Kocsis Máté: a pártoknak is hozzá kell járulniuk a rezsivédelmi alaphoz

A pártoknak is hozzá kell járulniuk a rezsivédelmi alaphoz - írta a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán péntek délután.



Kocsis Máté úgy fogalmazott: a háború, az energiaválság és a kockázatos brüsszeli politika "veszélyezteti a háztartások rezsiköltségeit".



Most az a legfontosabb, hogy ne a magyarok fizessék meg a háború árát és az, hogy megvédjük a magyar családokat az elszabaduló energiaáraktól, ezért rezsivédelmi alapot hozott létre a kormány - olvasható a bejegyzésben.



"A mi álláspontunk szerint ehhez az alaphoz hozzá kell járulniuk a pártoknak is legalább azzal a hárommilliárd forinttal, amennyivel többe kerülnének a parlamenti frakcióik a következő években. Erre teszünk javaslatot jövő héten" - fogalmazott Facebook-oldalán a Fidesz frakciója.