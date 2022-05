A Dunán, egy hajón búcsúztatták M. Richárdot

Dózsa György úti baleset

M. Richárd és Berki Krisztián barátok voltak. 24 órán belül haltak meg, a temetésük is egy napra esett. 2022.05.26

A mai napon búcsúztatták M. Richárdot is.



M. Richárd és Berki Krisztián barátok voltak. 24 órán belül haltak meg, a temetésük is egy napra esett. A Dózsa György úti gázolás okozója kórházban vesztette életét, a második sztrókja után az állapota folyamatosan romlott, a magas lázát sem tudták már csillapítani.



A férfi már hosszabb ideje küzdött szívproblémákkal, és börtönbüntetésének letöltése alatt kétszer is sztrókot kapott. Tavaly decemberben válságos állapotban vitték a berettyóújfalui börtönkórházba.



M. Richárd temetése egy hajón volt - írja a Blikk. A közösségi oldalakon megosztott fotókból, illetve videóból kiderült, hogy a Dunán búcsúztak tőle a rokonok és barátok. Virágokat dobtak a folyóba.



M. Richárdot tavaly júliusban három és fél év fogházra ítélték a 2017. május 15-én történt Dózsa György úti tragédia miatt, amikor 125-140 km/óra közötti sebességgel belerohant a Mercedesével egy szabálytalanul kanyarodó Citroënbe, amely a buszmegállóban várakozó emberek közé csapódott. A balesetben egy 24 éves egyetemista fiú és egy 37 éves kisgyermekes apa vesztette életét, öten pedig megsérültek - emlékeztet a lap.