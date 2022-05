Kormány

Péntektől kétféle ártípussal lehet találkozni a benzinkutakon

Péntektől kétféle ártípussal lehet találkozni a benzinkutakon: a hatósági és a benzinárstop nélküli árak is kint lesznek, de a magyar rendszámú autók alacsonyabb árú tankolását ez nem befolyásolja - erről közölt cikket csütörtök este az Origo.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy péntektől csak magyar rendszámú autók tankolhatnak a magyarországi benzinkutakon rezsicsökkentett árú üzemanyagot.



Közölte: a visszaélések megakadályozására vezetik be péntektől azt, hogy csak a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autóknak lesz lehetőségük, hogy Magyarországon tankoljanak 480 forintos áron; a külföldiek is tankolhatnak, de piaci áron.



Az Origo információi szerint a pénteken érvénybe lépő kormányrendelet értelmében a benzinkutak melletti jelzőoszlopokon a hatósági ár lesz feltüntetve. Tankolásnál a kútfejeken viszont a benzinárstop nélküli, piaci árat olvashatják majd le a fogyasztók.



Piaci árat azonban csak a külföldi autók tulajdonosainak kell fizetniük, a magyar rendszámú autókba tankolt üzemanyagért továbbra is az alacsonyabb, hatóságilag rögzített árat fizetik az autósok a benzinkutak pénztárainál.



Erről a fogyasztókat hirdetményben tájékoztatni kell a kútnál - olvasható az Origo cikkében.