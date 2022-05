Ukrajnai háború

Kormányszóvivő: Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre - videó

Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, amikor segíti az Ukrajnából menekülőket - jelentette ki a kormányszóvivő abban a videónyilatkozatban, amit csütörtökön juttattak el a közmédiához.



"Nem szeretnénk belesodródni ebbe a konfliktusba, de minden segítséget megadunk azoknak, akik most menekülni kényszerülnek" - fogalmazott a videóban Szentkirályi Alexandra. Hozzátette, hogy már több mint 726 ezer ember menekült el Magyarországon keresztül a háború elől.



Elmondta: a szomszédunkban már 90 napja dúl a háború, és a kormány a konfliktus első percétől világossá tette, hogy számára Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első.



Ugyanakkor - folytatta -, a menekülteknek minden szükséges segítséget megad a kormány, legyen az szállás, orvosi ellátás vagy éppen a gyermekek iskoláztatása.



A menekültek ellátásában nemcsak az államigazgatási szervek és a hatóságok, de az önkormányzatok is az első pillanattól kezdve a frontvonalban állnak - fűzte hozzá.



Ezért azoknak az önkormányzatoknak, amelyek részt vesznek a menekültek elszállásolásában, a kormány eddig több mint 771 millió forint támogatást nyújtott - ismertette.



"A kormány továbbra is a béke pártján áll" - hangsúlyozta végül Szentkirályi Alexandra.