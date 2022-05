Pártok-MSZP

Az MSZP szerint élelmiszerkupont kell adni a válságba jutott családoknak

Komjáthi Imre parlamenti képviselő az MSZP Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón csütörtökön elmondta, legalább havi húszezer forint értékű, kizárólag alapvető élelmiszerekre beváltható elektronikus kupon bevezetésére nyújt be országgyűlési határozati javaslatot frakciójuk Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő kezdeményezésére.



Az elnökhelyettes azt mondta, javaslatuk azon gyermeket nevelő családokra vonatkozna, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a létminimum szintjét, továbbá kiterjedne az egyszülős családokra, az alacsony nyugdíjban részesülő nyugdíjasokra, a súlyos fogyatékossággal élőkre, a szociális segélyből élő munkanélküliekre, a hajléktalanokra és a szociális ösztöndíjat kapó hallgatókra.



Az ellenzéki politikus szerint "őrült pénzromlás" köszöntött az országra, a folyamatos áremelkedésekkel pedig a bérek és a nyugdíjak nem tudnak lépést tartani. Hozzátette: 2021 áprilisához képest az élelmiszerek ára több mint 15 százalékkal emelkedett.



A képviselő felidézte, hogy nemrég Románia is bevezetett egy hasonló támogatást, uniós forrásból. Magyarország is uniós forrásból tudná biztosítani ezt az élelmiszerkupont, ha a kormány meg tudna állapodni az Európai Bizottsággal, csatlakozna az európai ügyészséghez, megoldaná a jogállamisági problémákat, és ekkor 18 ezer milliárd forint érkezne az országba a következő években - mondta.