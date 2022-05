Ukrajnai háború

Soros György: ez a harmadik világháború kezdete lehet

A szabad világ megőrzésének legjobb útja a Nyugat számára, ha vereséget mér Vlagyimir Putyin orosz elnök erőire. 2022.05.25 07:53 MTI

Oroszország ukrajnai inváziója a harmadik világháború kezdete lehet, ezért a szabad világ megőrzésének legjobb útja a Nyugat számára, ha vereséget mér Vlagyimir Putyin orosz elnök erőire - jelentette ki kedden Soros György üzletember a davosi Világgazdasági Fórumon.



A 91 éves üzletember az ukrajnai konfliktust a nyílt és a felemelkedő - orosz és kínai - zárt társadalmak átfogó küzdelmeként állította be.



"Az invázió a harmadik világháború kezdete és civilizációnk vége lehet" - olvasható Soros beszédének közzétett szövegében.



"A legjobb és talán egyedüli módja civilizációnk megőrzésének, ha minél előbb legyőzzük Putyint. Ez a lényeg" - hangoztatta Soros György. Szerinte Putyin, aki azt mondja, hogy a különleges katonai művelet jól halad és megvalósítja kitűzött céljait, mostanra kudarcként értékeli az inváziót és tűzszüneti tárgyalásra készül.



"A fegyvernyugvás azonban megvalósíthatatlan, mert nem szabad benne megbízni. Minél gyengébb lesz Putyin, annál kiszámíthatatlanabbá válik" - vélekedett Soros György.



Az üzletember beszélt arról is, hogy az Európai Uniónak meg kell értenie, hogy Putyin egyszerűen leállíthatja az európai szükségletek 40 százalékát fedező orosz földgázszállításokat, "míg ez még fájdalmat képes okozni".



"Nem tudom megjósolni a végét, de Ukrajnának esélye van a győzelemre" - tette hozzá.



Soros György beszélt arról is, hogy Kína mint a világ legnépesebb országa és a második legnagyobb gazdasági hatalom, valamint a legnagyobb területű Oroszország a felemelkedő "zárt társadalmak" csoportjának vezetői, ahol az egyén alá van rendelve az államhatalomnak.



Joe Biden demokrata párti amerikai elnök korábbi kijelentéseit elismételve Soros György úgy vélte, hogy a Nyugat harcban áll az autokrata kormányzatokkal.



"Az elnyomó rezsimek felemelkedésének lehetünk tanúi, miközben a nyílt társadalmak ostrom alá kerültek. Mára Kína és Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést a nyílt társadalmakra" - tette hozzá.



Soros György mindemellett hevesen bírálta Hszi Csin-ping kínai elnök "zéró Covid" néven emlegetett, szigorú járványügyi stratégiáját. Az üzletember szerint a stratégia kudarcot vallott, a súlyos korlátozások által érintett Sanghaj városát pedig "a nyílt lázadás szélére sodorta".



Soros György úgy vélte, Hszi elhibázott Covid-stratégiája és egyéb ballépései miatt lehet, hogy nem fogja tudni megszerezni harmadik mandátumát.