Ukrajnai háború

Új, háromnyelvű weboldalon tájékoztat az Ökumenikus Segélyszervezet programjáról

Új, háromnyelvű weboldalon követhetik az adományozók az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai háború elől menekülőket támogató segélyprogramját.



A szervezet az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében emlékeztetett arra, hogy a háború kitörése óta folyamatosan végeznek humanitárius segítségnyújtást. A hosszú távú segélyprogramok részleteit az erre kialakított külön honlapon követhetik az adományozók, az érintettek, illetve a segélyprogram nemzetközi és hazai partnerei. A segélyszervezet célja, hogy a nagyszabású segélyprogramot az érdeklődők könnyen áttekinthető nemzetközi felületen követhessék nyomon - írták.



Az ukraine.hia.hu címen elérhető angol, ukrán és magyar nyelvű weboldalon részletes információ található a segítségnyújtás módjairól, helyszíneiről, partnereiről, továbbá adományozásra is lehetőség van.



Az új tematikus gyűjtőoldalon a segélyprogram aktuális hírei és a folyamatosan frissülő adatok mellett többi között heti összefoglaló jelentések is megtalálhatók. A szöveges tartalom mellett nemcsak képek és térképek informálnak, hanem az Ökumenikus Segélyszervezet közösségi médiás felületei is elérhetők innen egy kattintással.