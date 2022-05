EU

Újabb uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen

Kötelezettségszegési eljárás indult az uniós csalásellenes szabályok alkalmazásának elmulasztása miatt Magyarország ellen - számolt be az Eurologus. A cikk szerint hazánk mellett Észtország, Málta és Hollandia is kapott figyelmeztető levelet, mert nem ültette át megfelelően az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló közösségi szabályokat.



Az Eurologus kifejti, hogy az érintett szabályok az uniós költségvetést védik azzal, hogy harmonizálják a csalással és az EU pénzügyi érdekeit sértő egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos fogalommeghatározásokat, szankciókat, joghatósági szabályokat és elévülési időket. Az Európai Bizottság által most feltárt problémák főleg azokra a rendelkezésekre kapcsolódnak, amelyek meghatározzák a csalás, a korrupció és a hűtlen kezelés fogalmát, a szankciókat és az elévülési időt.



Az érintett országoknak két hónap áll rendelkezésre a válaszadásra, ha ezt nem teszik meg, az eljárás a következő szakaszba lépve folytatódik. A cikk emlékeztet arra is, hogy az EU-s helyreállítási forrásokkal kapcsolatos viták visszatérő eleme, hogy Magyarország azért nem juthat ezekhez a pénzekhez, mert az Európai Bizottság szerint túl magas a korrupciós kockázat.