Konzervatív fórum

Orbán: Magyarországon kísérletezték ki a progresszív dominancia ellenszereit

Magyarország az a laboratórium, ahol a progresszív dominancia ellenszereit kikísérleteztük - fogalmazott orbán Viktor miniszterelnök a CPAC Hungary konferencián csütörtökön Budapesten.



A kormánypártok zsinórban negyedik választási győzelmére utalva kijelentette: "Magyarország megkapta a negyedik dózist, és jelentem, a beteg teljesen meggyógyult".



Azt mondta, a progresszív dominancia ellenszerére a recept "nyílt felhasználású, szabadon elvihető". Ezeket beszédében 12 pontban foglalta össze.



Kifejtette: a magyar recept első pontja, hogy "a saját szabályaink szerint kell játszani, győzni csak úgy lehet, ha nem fogadjuk el a mások által kínált megoldásokat és utat"; aki az ellenfelei szabályai szerint játszik, veszíteni fog.



Közölte: a második pont nemzeti konzervativizmus a belpolitikában, mert "a nemzet ügye nem ideológia, de még csak nem is hagyomány kérdése". A választók oldalán kell maradni, és "azért döntöttünk úgy, hogy megállítjuk a migrációt és felépítjük a falat a déli határon, mert a magyar emberek azt mondták, nem akarnak illegális bevándorlókat". A progresszívek a vágyálmaikat akarják rákényszeríteni a társadalomra, de a fontos kérdésekben az emberek nem szeretik a baloldali lázálmokat - mondta.

Harmadik pontként a nemzeti érdeket nevezte meg a külpolitikában. Kijelentette: a nemzet az első, "Hungary first, America first", érdekalapú külpolitikára van szükség.



Az ukrajnai háborút illetően elmondta: "Oroszország az agresszor, Ukrajna az áldozat, elítéljük a támadót, a megtámadottat pedig segítjük". A magyarok szívesen segítenek, de "a háború árát nem akarják ők fizetni, mert ez nem az ő háborújuk" - magyarázta.



Közölte: a háborúval jönnek a szankciók, elszabadul az infláció, stagnál a gazdaság, és a háború elszegényíti az embereket. "A mi célunk a béke helyreállítása, nem pedig a háború folytatása, mert ez a mi nemzeti érdekünk" - hangsúlyozta.



Orbán Viktor negyedikként a média jelentőségére hívta fel a figyelmet. "A progresszív baloldal őrültségeit csak akkor tudjuk bemutatni, ha van média, ami segít ebben" - mondta. Hozzátette: a baloldali vélemény csak azért tűnhet többségének, mert a média segít nekik felerősíteni a hangjukat, a modern nyugati média a baloldali állásponthoz igazodik.



Ötödik pontként említette az ellenfelek szándékának leleplezését. A média megléte szükséges, de nem elégséges feltétele a győzelemnek, tabudöntögetőnek is kell lenni - emelte ki.

Azt mondta: "mi itt Magyarországon ezt úgy csináljuk, hogy már azelőtt napvilágra hozzuk, mire készül a baloldal, még mielőtt megtennék", és "először tagadni fogják, de aztán még nagyobb lesz a siker, amikor kiderül, végig nekünk volt igazunk".



Megjegyezte: itt van például a gyermekeket célzó LMBTQ-propaganda, "ez itt nálunk még új dolog, de mi már most megsemmisítettük, mi ezt az ügyet napvilágra hoztuk, és népszavazást tartottunk róla", és a gyermekek érzékenyítését a magyarok elsöprő többsége elutasította. Azzal, hogy "korábban fedtük fel, mire készül a baloldal, védekezésre kényszerítettük őket, és végső soron el kellett ismerjék, hogy valóban ez a tervük, hiszen támadták a mi kezdeményezésünket" - fogalmazott.



A miniszterelnök hatodikként a gazdaságot emelte ki. "Amikor hatalomra kerültünk, eldöntöttük, hogy csak olyan gazdaságpolitikát szabad csinálni, ami a választópolgárok többségének hasznos" - jelentette ki.



Megjegyezte: "velünk még az is jól jár, aki nem ránk szavaz", ami az ellentéte a progresszíveknek, "akikkel még azok is rosszul járnak, akik rájuk szavaztak".



Kiemelte: az emberek nem gazdasági elméleteket, hanem munkát akarnak, előre akarnak jutni az életben és jobb életet szeretnének a gyermekeiknek, mint amilyen nekik jutott. Ha egy jobboldali kormány mindezt nem tudja szállítani, bukásra van ítélve - mutatott rá.



Hetedik pontként hangsúlyozta: "ne szorulj ki a szélére!" Lehet, hogy "az internetes fórumokon hatalmas népszerűségre teszünk szert, ha hirdetünk összeesküvés-elméleteket", de "a szavazók nagy részét valójában eltávolítjuk magunktól, kiszorulunk a szélére, és a végén veszítünk" - magyarázta.



Orbán Viktor nyolcadikként a mindennapos olvasást említette, mondván, a bonyolult dolgok megértésére és átadására a könyveknél még nem találtak fel jobb eszközt.



Közölte: a kilencedik pont, hogy "legyen hited", a hit hiánya veszélyes. "Ha valaki nem hiszi, hogy lesz egyszer végelszámolás, és a tetteiért majd felelnie kell az Úristen előtt, akkor úgy van vele, bármit megtehet, ami hatalmában áll" - mondta.

A kormányfő tizedik pontként a barátok keresését jelölte meg. "Ha a politikában boldogulni akarunk, soha ne azt nézzük, miben nem értünk egyet a másikkal, hanem azt keressük, hogy hol vannak a közös pontok" - mutatott rá.



Kitért rá: a tizenegyedik pont a közösségek építése, ugyanis nincs konzervatív politikai siker működő közösségek nélkül. Minél kevesebb a közösség, és minél magányosabbak az emberek, annál több szavazó megy a liberálisokhoz - mondta.



Utolsó pontként az intézmények építéséről beszélt. Közölte: a sikeres politikához intézményekre és intézetekre van szükség. A politikusok "jönnek-mennek, de az intézmények generációkon át velünk maradnak", és az intézmények képesek intellektuálisan megújítani a politikát - tette hozzá.



Beszéde végén Orbán Viktor sorsdöntőnek nevezte a 2024-es évet, mert akkor az Egyesült Államokban elnök- és kongresszusi választások lesznek, Európában pedig európai parlamenti választások. Ez a két helyszín ki is jelöli a nyugati civilizációért folytatott harc két frontját - fogalmazott.



Azt mondta, "ma egyik sincs a kezünkben, pedig mind a kettőre szükségünk van". Két év van felkészülni - jelezte Orbán Viktor, hozzátéve: a magyar lecke az, hogy nincs csodafegyver, "csak meló van".