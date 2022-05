Kormány

Kocsis Máté: az új kormányszerkezet megfelel a magyar nemzet érdekeinek

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az európai emberekre olyan évek várnak, amelyek számos, ma még nem ismert kihívást rejtenek maguk előtt. 2022.05.17 11:16 MTI

Az új kormányszerkezet megfelel a választói elvárásoknak, a magyar nemzet érdekeinek, megfelelő a Magyarország előtt álló kihívások leküzdéséhez és a világban bekövetkező változásokhoz - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője kedden az Országgyűlésben a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslat összevont vitájában.



Kocsis Máté, aki a javaslat egyik előterjesztője, kiemelte, hogy az április 3-i országgyűlési választáson a magyar emberek a polgári kormányzásra szavaztak, a béke és biztonság, a családok támogatásának, a rezsi- és az adók csökkentésének fenntartása mellett döntöttek. A Fidesz-KNDP újabb kétharmados felhatalmazása is ennek szól, és az új kormány működésének kialakításakor is ezeket kell figyelembe venni - tette hozzá.



Felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerint az európai emberekre olyan évek várnak, amelyek számos, ma még nem ismert kihívást rejtenek maguk előtt. Állást foglalt amellett, hogy a kormánypártoknak a magyar emberek biztonsága az első, és a kormányzati struktúrában ennek is a figyelem középpontjába kell kerülnie.