Választás 2022

Letette az esküt Orbán Viktor - videó

Nehéz körülmények közepette is vállalom, hogy Magyarország előre fog menni és nem hátra - mondta Orbán Viktor hétfőn az Országgyűlésben, miután a parlament újraválasztotta miniszterelnöknek.



A kormányfő kijelentette: a most megalakítandó kormány vállalása az, hogy a kibontakozó európai válság idején is megőrzi a legfontosabb eredményeket, és nem adja fel a fontos célokat.



"Megvédjük a teljes foglalkoztatottságot, megvédjük a családtámogatásokat, vállalom, hogy megvédjük a nyugdíjak értékét, a rezsicsökkentést is"- hangsúlyozta.

Orbán Viktor: Isten engem úgy segéljen!

Az ellenzék más állásponton van