Berki Krisztián édesapja: sosem gondoltam, hogy a gyermekemet is el kell búcsúztatnom

2022.05.10 10:11 ma.hu

A Blikk beszámolója szerint Berki Krisztián szülei válása miatt sokáig neheztelt édesapjára, de első kislánya, Natasa születése után úgy érezte, szüksége van rá. Hat évvel ezelőtt még úgy tervezte, feleségül veszi akkori párját, a kislány édesanyját, Hódi Pamelát, és Berki Krisztián az édesapjától, Berki Ferenctől kért tanácsot. A celeb korábban azt mesélte, hogy kapcsolatuk nem volt mindig idilli, csak az elmúlt években kerültek ismét közel egymáshoz.



"Nem vagyok jól, nagyon nem... El kellett már temetnem az édesanyámat, édesapámat, de azt sosem gondoltam, hogy a gyermekemet is nekem kell búcsúztatnom" - nyilatkozta az idős férfi a lapnak. Majd hozzátette: "Kérem, fogadják el a gyászomat, és higgyék el, emellett is megvan a magam baja".



Mint ismert, a médiasztár holttestét péntek reggel IX. kerületi lakásának a teraszán Hódi Pamelával közös kislánya találta meg, aki sajtóinformációk szerint állítólag először azt hitte, csak alszik, ezért még be is takarta.



Berki Krisztián édesanyját, Júliát teljesen lesújtotta a hír. "Mazsi azt mondja, szerinte a vérnyomása... kiment az erkélyre, hogy lehűljön, kiment, lefeküdt, aztán kihűlt. Éjfél előtt is beszéltek telefonon, hogy mennek randizni, de azt nem akarom elhinni, hogy ő meg akart halni" - mondta a celeb édesanyja korábban.